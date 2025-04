Dla osób z podwyższonym poziomem cukru firma elanda przygotowała specjalną herbatkę wspomagającą prawidłowy poziom cukru. Zioła wchodzące w skład herbatki pomagają utrzymać prawidłowy poziom cukru, wspomagają pracę trzustki.

Nowa herbatka wspomagająca prawidłowy poziom cukru zawiera unikalną kompozycję składników, które wzajemnie uzupełniają swoje działanie i w sposób naturalny oraz łagodny dla organizmu, wpływają na obniżenie poziomu cukru we krwi. Są to:

Owocnia fasoli, która wpływa na prawidłowe stężenie cukru we krwi.

Zawiera aminokwasy, cholinę, alantoinę oraz liczne sole mineralne bogate w rozpuszczalną w wodzie krzemionkę.

Liść pokrzywy ułatwia trawienie i przyswajanie pokarmów, wpływa na prawidłową przemianę materii, pomaga utrzymać prawidłowy poziom glukozy we krwi. Liść pokrzywy zawiera barwniki roślinne, witaminę C, witaminy z grupy B, kwasy organiczne.

Kłącze perzu zawiera znaczne ilości substancji śluzowych, olejek eteryczny, sole mineralne, dzięki czemu łagodzi skutki problemów trawiennych.

Owoc dzikiej róży jest bogatym źródłem witaminy C (zawiera jej dziesięciokrotnie więcej niż czarna porzeczka). Do tego zawiera: garbniki, karotenoidy, kwasy organiczne, olejki eteryczne, cukry, pektyny.

Liść mięty pieprzowej dzięki zawartości olejku eterycznego, stosowany jest wspomagająco w zaburzeniach trawienia oraz pomocniczo w stanach nieżytowych przewodu pokarmowego.

Regularne picie herbatki ziołowej wspomagającej prawidłowy poziom cukru wraz z prowadzeniem zdrowego trybu życia, regularną aktywnością fizyczną i stosowaniem właściwej diety pomaga zachować dobrą formę i korzystnie wpływa na poprawę samopoczucia. Napar warto pić 2 razy dziennie 20 min. przed posiłkiem.

1 opakowanie zawiera 20 saszetek

Cena: ok. 3,50 zł

Herbatka dostępna jest w aptekach i sklepach zielarskich.