Zmiany łojotokowe

Trądzik jest chorobą skóry, która występuje w okresie pokwitania. W czasie dojrzewania organizm młodej osoby wytwarza duże ilości hormonów (szczególnie androgenowych), prowadzi to do nadmiernej produkcji łoju.

Dlaczego powstają krosty?

Objawem trądziku są zaskórniki i grudki, które popularnie nazywane są pryszczami. Powstają one dlatego, że zrogowaciałe komórki naskórka nakładając się na siebie wypełniają przewód wyprowadzający gruczołów łojowych. Nadmiar łoju zostaje zablokowany w kanale łojowym czopem łoju i komórek zrogowaciałego naskórka – powstają zaskórniki. Zaskórniki nie są postacią zapalną trądziku. Proces zapalny powstaje wtedy, gdy bakterie, obecne na naszej skórze, zaczynają się rozmnażać w zaskórniku. Grudki stają się wtedy duże, czerwone i bolesne.

Leki homeopatyczne na trądzik

Trądzik na twarzy, szyi i dekolcie jest spowodowany zaburzeniem równowagi hormonalnej. Zgodnie z zasadami leczenia homeopatycznego lecząc określoną chorobę należy brać pod uwagę cały organizm.

Proponuje się następujące sposoby leczenia homeopatycznego trądziku:

1. Apis D4 na zmianę z Belladona D4 co godzinę po 5 kropli na zmianę (trądzik ze świądem skóry, pęcherzyki, zmiany sączące, przypominające wyprysk).

2. Sulfur D6 – 2 razy dz. po 1 tabletce w trądziku przewlekłym.

3. Sulfur D4 – 2 razy dz. po 5 kropli, następnie Sulfur iodatum D4 – 2 razy dz. po 5 kropli, potem kalium bromatum D5 – 2 razy dz. po 5 kropli.

4. Belladona D12 – 5 kropli co 2 godziny na zmianę z Hepar sulfuris D12 – 5 kropli co 2 godziny – w trądziku z przewagą przetok ropnych i ropni.

5. Hepar sulfuris D4 1 tabletka co 2 godziny w trądziku z ropniami.

6. Rhus D12 – 5 kropli 5 razy dz.: trądzik z przewagą pęcherzyków, krostek i rumienia oraz ze świądem.

7. Mercurius D5 – 5 razy dz. po 1 tabletce: trądzik z ropniami, pęcherzykami i owrzodzeniami.

Higiena skóry

Pamiętaj, że sposobem na trądzik jest nie tylko leczenie, lecz także odpowiednia higiena.

Używaj delikatnego mydła czy innego środka myjącego do mycia twarzy. Nie używaj peelingów. Do mycia twarzy możesz używać produktów z nadtlenkiem benzoilu.

Nie opalaj się, unikaj słońca.

Leczenie tradycyjne

Leczenie konwencjonalne prowadzi się przy użyciu:

antybiotyków (np. tetracyklina, klindamycyna)

środków przeciwbakteryjnych działających miejscowo ( nadtlenek benzoilu)

preparatów złuszczających naskórek (kw. Salicylowy – spirytus salicylowy, kw. Azelainowy, kw. Mlekowy)

leczenie hormonalne

Retinoidy (np. Retinol działający miejscowo)

Niektóre z tych preparatów są dostępne w aptece bez recepty. Możesz skonsultować z farmaceutą zastosowanie niektórych preparatów działających miejscowo.

Jeżeli leczenie nie pomaga, skontaktuj się z lekarzem, który przepisze Ci leki na receptę.

Pamiętaj! Trądzik może być tylko objawem poważnych zmian chorobowych zachodzących w Twoim organizmie, dlatego nie lekceważ go, bądź czujny i zrób badania laboratoryjne przed rozpoczęciem leczenia.