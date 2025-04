Łzy są nieodłącznym składnikiem funkcjonowania całego mechanizmu widzenia. Nawilżają oko, oczyszczają je z ciał obcych i zabijają bakterie, zapewniają prawidłowe i ostre widzenie. Jeśli jednak przez wiele godzin wpatrujemy się w telewizor, w ekran komputera w klimatyzowanym i pełnym kurzu pomieszczeniu – mrugamy rzadziej. Wtedy oczy przesuszają się, pieką, robią się czerwone i bolą; czujemy tzw. "piasek pod powiekami". Dolegliwości nasilają się rano, ponieważ w nocy nie mrugamy a więc nie wytwarzamy łez, ale równie dobrze mogą nam bardziej dokuczać wieczorem – zwłaszcza po długiej jeździe samochodem. Bardzo wysuszają oczy również: samochodowa klimatyzacja latem i ciepły nawiew zimą.

Okulista może zdiagnozować zespół suchego oka. Powierzchnia oka nie jest wystarczająco nawilżona, dochodzi do nagromadzenia szkodliwych substancji i pogorszenia widzenia. Lekarz zaleci stosowanie sztucznych łez działających podobnie jak naturalne.

Na rynku dostępne są nowoczesne pozbawione konserwantów (które mogą powodować uczulenia, reakcje alergiczne, a nawet destrukcję komórek powierzchni oka) krople Hyabak francuskiej firmy Laboratoires Théa. Substancją czynną jest w ich przypadku hialuronian sodu – jedyny składnik nawilżający występujący w naturalny sposób w łzach, doskonale tolerowany przez nasz organizm.

Krople można stosować (przechowując w temperaturze pokojowej) przez dwa miesiące od pierwszego otwarcia, również do nawilżania oczu w przypadku zmęczenia spowodowanego czynnikami zewnętrznymi. Opakowanie o pojemności 10 ml kosztuje w aptece ok. 27 zł i wystarczy na 8 tygodni terapii. Hyabak łatwo zmieści się w samochodowym schowku – będziemy go mieć pod ręką i używać zawsze, kiedy okaże się to konieczne.