Ibuprofen jest składnikiem wielu leków przeciwbólowych. Naukowcy z „Neurology Journal” przeprowadzili badania na grupie 135,000 kobiet i mężczyzn. Wynika z niego, że regularne zażywanie ibuprofenu zmniejszyło u badanych ryzyko rozwoju Parkinsona o 40%.

Mimo odkrycia tej właściwości naukowcy są sceptyczni co do jej zalecania. Przyjmowanie ibuprofenu ma bowiem swoje skutki uboczne, odkryte już wcześniej w badaniach.

Odkryto, że niektóre leki przeciwzapalne mają zdolność przyczyniania się do zapobiegania chorobie, ale nie było zgodności, które z rodziny leków niesterydowych, przeciwzapalnych czy NLPZ (niesterydowe leki przeciwzapalne) mają takie działanie.

Ibuprofen zdawał się najlepszy z tej grupy, ale prawdopodobnie nie jest pozbawiony efektów ubocznych, dotyczących wszystkich niesterydowych leków przeciwzapalnych. Te skutki uboczne podczas stosowania ibuprofenu regularnie przez kilka lat to zwiększone ryzyko wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego, a także – choć w małym stopniu – zawału serca i udaru.

Naukowcy chcą skupić się nad badaniem i uściśleniem ryzyka, związanego z systematyczną podażą ibuprofenu w większej ilości, co stanowi cień szansy na rozwiązanie problemu nieuleczalnych chorób neurologicznych. „Na chorobę Parkinsona nie ma lekarstwa, więc możliwość istnienia względnie nietoksycznego leku, takiego jak ibuprofen, który mógłby jej zapobiegać, jest zniewalająca” – podkreśla profesor Alberto Ascherio, kierujący badaniami w Harvard School of Public Health.

Jak mówi dr Kieran Breen, dyrektor Research and Development at Parkinson’s UK, podczas badań nad ibuprofenem trudno było stwierdzić, jaki dokładnie miał wpływ ibuprofen na komórki nerwowe w mózgu, ale wyniki okazały się ciekawe. W porównianiu z badanymi, którzy przyjmowali również inne leki, takie jak aspiryna, paracetamol czy inne NLPZ, ibuprofen zredukował ryzyko zachorowania na Parkinsona dwu- lub nawet trzykrotnie.

Naukowcy przypuszczają, że ibuprofen może grać szczególną rolę w procesie biologicznego blokowania uszkodzeń i śmierci komórek.

Źródło: BBC Health, 02.03.11 /am

