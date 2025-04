Bezsenność

To kolejna przypadłość, która zyskała niechlubną nazwę choroby cywilizacyjnej. Według badań różne problemy ze snem zgłasza co drugi Polak po 30. roku życia. Ten procent, w populacji osób po 70. roku życia, jest jeszcze wyższy. Co dziesiąty Polak przynajmniej raz w miesiącu sięga po leki nasenne.

Zdrowy sen

Długość naszego snu na przestrzeni lat skraca się. Śpimy średnio po około 7 godzin na dobę. Większość naukowców uważa to za wystarczającą ilość snu, pod warunkiem, że jest to sen prawidłowy – dający nam właściwy wypoczynek. Zatem jeżeli w ciągu dnia nie odczuwamy senności, wykonujemy nasze obowiązki bez problemu, nie cierpimy na zaburzenia koncentracji, pamięci, uwagi, oznacza to, że nasz sen jest prawidłowy.

Również wraz z wiekiem zapotrzebowanie na sen spada. Od noworodka śpiącego nawet 22 godziny w ciągu doby, do osób starszych, którzy przespawszy 6 – 7 godzin czują się wypoczęci. Ale co wtedy, gdy jest inaczej?

Krótki poradnik

Większość z nas jest tak skonstruowana, że uwielbia zabierać swoje „dzienne sprawy” do łóżka. Mamy tendencję do snucia planów na następny dzień, rozwiązywania problemów z pracy, itp. Pamiętajmy – łóżko to nie miejsce, w którym nasze procesy myślowe powinny przyspieszać, wprost przeciwnie! Myślmy o czymś lekkim i przyjemnym, bądź też zupełnie o niczym. Niekorzystne jest również czytanie w łóżku lub oglądanie telewizji.

Jeżeli nie możemy zasnąć dłużej niż 20 minut, lepiej wstać, napić się np. herbaty bądź zjeść lekki posiłek (kanapkę) i dopiero potem ponownie spróbować zasnąć. Dobrym pomysłem jest też usunięcie z sypialni wszystkich zegarów, zwłaszcza tych głośno pracujących, bądź wybijających godziny. Pokój powinien być dobrze przewietrzony i zaciemniony.

Na kilka godzin przed snem (4 – 6 godzin) należy unikać aktywności fizycznej, obfitych posiłków, kawy, alkoholu i papierosów. Mogą one być współwinowajcami w naszych bezsennych problemach.

Bardzo dobrym nawykiem jest ustalenie stałej godziny porannego wstawania, tak by wyrobić w sobie pewien rytm. Należy również unikać drzemek w ciągu dnia.

Co dalej?

Długość snu jest sprawą osobniczą. Czy jest to 5 godzin, czy 10 – nie ma to takiego znaczenia, jak nasze samopoczucie w ciągu dnia, będące pochodną prawidłowego snu. Pamiętajmy, że przewlekłe zażywanie leków nie jest leczeniem bezsenności. W takiej sytuacji konieczna jest porada specjalistyczna. Brak prawidłowego snu obciążą nie tylko psychikę i umysł, ale także układ naczyniowy, hormonalny i przypuszczalnie każdy inny. Nie można więc tej sprawy zaniedbać.

