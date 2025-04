Ból brzucha to najczęstsza dolegliwość towarzysząca biegunce. Cierpi na nie aż 84% osób. Z myślą o wszystkich tych, dla których biegunka to również dyskomfort związany z przykrym bólem brzucha, powstał nowy lek przeciwbiegunkowy dostępny bez recepty – Imodium® Multi-Action. To jedyny lek na rynku, który powstrzymuje biegunkę i jednocześnie łagodzi bóle brzucha, kurcze oraz wzdęcia z nią związane. Nowe Imodium dostępne jest w aptekach od kwietnia.

Istnieje wiele przyczyn biegunki. Może ona być spowodowana zakażeniem wirusowym lub bakteryjnym, ale przyczyną bywają również stres, zmiany hormonalne, nietolerancja pokarmów i alkohol. Biegunce towarzyszy wzmożona perystaltyka jelit (podrażnione jelita kurczą się i przyspieszają przesuwanie się pokarmu) i często bóle brzucha.

Nowe Imodium® Multi-Action powstało z myślą o najczęściej towarzyszących biegunce, nieprzyjemnych dolegliwości: bólach brzucha, kurczach i gazach. Ma ono postać tabletek

do rozgryzania i żucia o przyjemnym i łagodnym, waniliowo-miętowym smaku. Stosowane może być przez dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia.

Jako jedyny na rynku produkt nowe Imodium® Multi-Action zawiera połączenie dwóch substancji czynnych: loperamidu i symetykonu:

LOPERAMID

- Przywraca naturalną perystaltykę jelit i nie powoduje zaparć

- Wydłuża okres pasażu przez jelita

- Zwiększa wchłanianie wody i elektrolitów

SYMETYKON

- Zmniejsza ilość gazów w przewodzie pokarmowym

- Eliminuje dolegliwości bólowe brzucha spowodowane wzdęciem, wymiotami oraz kurczami

- ie wchłania się z przewodu pokarmowego, nie wchodzi w interakcje z innymi lekami.



Imodium® Multi-Action dostępne jest w aptekach od kwietnia w opakowaniach:

- 12 szt. – 15 zł

- 6 szt. – 9,5 zł

Imodium® to światowy lider wśród leków na biegunkę wydawanych bez recepty. Jego działanie jest potwierdzone badaniami klinicznymi, dzięki czemu, Imodium od lat cieszy się zaufaniem konsumentów i jest symbolem skutecznej pomocy dla osób cierpiących na biegunkę. Pomaga w łagodzeniu zróżnicowanych, uciążliwych objawów towarzyszących wzmożonej perystaltyce jelit.