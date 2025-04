Zażywasz leki? – nie pij alkoholu!

W jakim tempie alkohol etylowy wchłaniany jest z przewodu pokarmowego do krwiobiegu? Po jakim czasie alkohol jest wydalany z naszego organizmu? W jaki sposób wchłaniany jest lek po spożyciu alkoholu? Jakie mogą być konsekwencje picia alkoholu podczas terapii lekowej.

Picie mleka może być groźne

Produkty mleczne i wapń są niezwykle ważnym składnikiem codziennej diety, ale czy zawsze są bezpieczne? Dyskusja nad szkodliwością mleka i produktów mlecznych trwa w mediach już od kilku lat. Zarzuty pod adresem tych produktów nie są całkowicie wyssane z palca, gdyż okazuje się, że wapń w nich zwarty może utrudniać wchłanianie niektórych leków. Przy stosowaniu jakich leków nie należy spożywać mleka i produktów mlecznych?

Kto nie powinien pić soku grejpfrutowego?

Grejpfruty to bardzo cenne owoce, bogate w witaminę C i witaminy z grupy B. Wpływają one na obniżenie poziomu cholesterolu we krwi. Mimo to lepiej ich nie stosować z lekami, które wykazują takie samo działanie. Dlaczego? Z jakimi lekami, oprócz leków obniżających cholesterol, sok grejpfrutowy wchodzi w interakcje? Jak uchronić się przed tym działaniem?

Albo kawa, albo leki

Kofeina – związek, który wpływa na koncentrację i zwiększa ciśnienie krwi, może reagować z przyjmowanymi lekami. W jakich produktach, po za kawą, znajduje się ta substancja? Na czym polega działanie niepożądane połączenia kawa + lek? Dlaczego niektóre leki zawierają kofeinę?

Tłusty obiad i leki

Tłuszcze zawarte w posiłkach mogą wpływać na wchłanianie niektórych leków i witamin. Jakie leki wchodzą w interakcje z tłuszczami? Co jeść, aby zmniejszyć ilość tłuszczu w diecie? W jakim odstępie czasu od posiłku powinno się zażywać leki, które wchodzą w interakcje z tłuszczami?

