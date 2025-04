W trosce o zdrowie, komfort i dobre samopoczucie kobiet firma TORF CORPORATION wprowadza na rynek KURACJĘ INTYMNĄ TOŁPA® . Naturalna, hypoalergiczna i wyjątkowo bezpieczna linia preparatów przeznaczonych do specjalistycznej higieny i pielęgnacji intymnej dla kobiet wrażliwych i nadwrażliwych dostępna jest w sprzedaży już od czerwca.

Reklama

Każdy z preparatów rozwiązuje specyficzne problemy kobiet, pojawiające się z racji budowy anatomicznej, cyklicznych zmian hormonalnych, związanych z etapami rozwo

ju organizmu oraz sytuacji życiowych.

W skład linii wchodzi 6 preparatów: HYDRO PIANKA DO HIGIENY INTYMNEJ odświeżająco nawilżająca 150 ml, NEUTRO PŁYN DO HIGIENY INTYMNEJ łagodząco – wyciszający 195 ml, PRO ŻEL DO HIGIENY INTYMNEJ regenerująco – ochronny 195 ml, MENO EMULSJA DO HIGIENY INTYMNEJ odbudowująco – nawilżająca 195 ml, DERMO PŁYN DO HIGIENY INTYMNEJ odbudowująco - regenerujący 195 ml, DERMO KREM DO PIELĘGNACJI INTYMNEJ przyspieszający regenerację naskórka 25 g.

Głównymi składnikami preparatów jest torf i borowina TOŁPA® – unikalne, firmowe substancje czynne, które w połączeniu z innymi wyciągami roślinnymi intensyfikują właściwości pielęgnacyjne produktów, podnoszą odporność błon śluzowych i wspomagają regenerację mikrouszkodzeń.

Reklama

Preparaty zostały opracowane według aptecznych receptur. Posiadają fizjologiczne pH regulowane zawartością kwasu mlekowego, nie zawierają sztucznych barwników i substancji alergizujących. Powstały w oparciu o łagodne i bezpieczne dla skóry składniki, nie zawierają mydła a ilość środków konserwujących została ograniczona do minimum. Przeznaczone są do codziennego stosowania. Preparaty KURACJA INTYMNA TOŁPA® dostępne są w dobrych aptekach oraz w SKLEPIKACH BOROWINOWYCH TOŁPA® na terenie całej Polski. Ceny preparatów wahają się od 12,99 do 19,99.