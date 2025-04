fot. Fotolia

Antybiotyki kontra drożdżaki



Do zwiększenia poziomu drożdżaków oraz zaburzenia równowagi organizmu wystarczy zaledwie jedna dawka antybiotyku. Nawet jeśli ostatnią serię antybiotyków przyjąłeś w wieku dziesięciu lat, drożdżaki będą rozwijać się nadal – pod wpływem nieprawidłowej diety i wysokiego poziomu stresu – aż w końcu zaczną pojawiać się pierwsze objawy chorobowe.

Najwięcej przypadków kandydozy występuje w Ameryce Północnej, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, oraz w niektórych krajach Europy. Standardowe procedury medycyny zachodniej opierają się bowiem na terapii antybiotykowej, stosowanej w przypadku wszelkich powszechnie występujących infekcji.

Kiedy antybiotyki są zbędne?



Błędne koło chorowania zaczyna się właśnie od zastosowania antybiotyków. Gdy zachorujesz na grypę lub przeziębisz się, lekarz przepisuje ci antybiotyki. I tutaj pojawia się problem, ponieważ przeziębienia i grypa są infekcjami wirusowymi, nie bakteryjnymi, a antybiotyki zwalczają jedynie bakterie. W takich przypadkach stosowanie antybiotykoterapii jest bezcelowe, a jednak wielu lekarzy i tak ją zaleca.

W rezultacie zabijasz zarówno korzystne, jak i niekorzystne bakterie w układzie pokarmowym (antybiotyk ich nie rozróżnia). Candida albicans pozostaje przy tym nietknięta i rozmnaża się bez żadnych przeszkód, gdyż w jelitach brakuje korzystnych bakterii Lactobacillus acidophilus oraz bifidobacterii, kontrolujących jej rozrost.

Czym grozi nadmiar antybiotyków?



Nie ulega wątpliwości, że antybiotyki ocaliły życie tysiącom ludzi, ale przedobrzyliśmy sprawę, gdy zaczęliśmy ich nadużywać. Doprowadziło to również do powstania odpornych na ich działanie superzarazków, które obecnie zagrażają naszemu życiu, gdyż coraz trudniej jest nam je pokonać.

Antybiotyki w jedzeniu?



Jak wspomniałam, do zwiększenia liczby drożdżaków w organizmie wystarczy zaledwie jedna dawka antybiotyku. Zastanów się, ile razy poddawałeś się takiemu leczeniu – nie wspomnę już o antybiotykach, które znajdują się w spożywanych na co dzień produktach pochodzenia zwierzęcego oraz w nabiale (chyba że masz dostęp do białka zwierzęcego wolnego od antybiotyków i hormonów).

Większość produkowanych współcześnie antybiotyków podaje się krowom i kurczakom, aby wyeliminować ryzyko infekcji spowodowane niewłaściwymi warunkami chowu.

