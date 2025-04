W przypadku cukrzycy prawo jazdy wydawane jest po przedstawieniu opinii diabetologa i przeprowadzeniu specjalistycznych badań kontrolnych. Wymagane są także częste pomiary poziomu glukozy we krwi. Jeśli już uporamy się z wszystkimi procedurami i otrzymamy prawo jazdy, warto pamiętać o głównych zasadach bezpieczeństwa.

Napady hipoglikemii

Zagrożenie stanowią częste napady hipoglikemii. Przed wyruszeniem w podróż należy upewnić się, że w samochodzie znajduje się odpowiedni zapas tabletek z glukozą, płynnej glukozy, przekąsek lub soczków. W przypadku pogorszenia samopoczucia trzeba się zatrzymać na najbliższym postoju i sprawdzić poziom glukozy we krwi.

Co 2 godziny urządzajmy postój, aby coś zjeść i chwilę odpocząć. Należy rygorystycznie przestrzegać pór spożywania posiłków i wstrzykiwania insuliny. Zawsze warto mieć przy sobie strzykawki i zapasowe porcje insuliny, aby - jeśli podróż niespodziewanie się wydłuży - móc kontrolować poziom glukozy. Najlepiej unikać długich, męczących wyjazdów, nie prowadzić nocą.

Zachowaj ostrożność

Dla własnego bezpieczeństwa warto zmniejszyć prędkość jazdy znacznie poniżej szybkości dozwolonej – jadąc wolniej, nawet w przypadku nagłego pogorszenia samopoczucia, będziemy w stanie zatrzymać się na poboczu. Pasażerowie muszą być świadomi, że kierowca jest chory na cukrzycę. Warto nosić bransoletkę z oznaczeniem choroby i kartę ratowniczą.

Nieprawidłowo stosowana insulina może wywołać hipoglikemię lub hiperglikemię w trakcie jazdy, a tym samym doprowadzić do wypadku. Zanim usiądziesz za kółkiem, należy koniecznie zbadać poziom cukru i w razie konieczności zastosować insulinę. Gdy lek zadziała, należy ponownie zbadać poziom cukru i dopiero wtedy siąść za kółkiem. Należy zrezygnować z prowadzenia pojazdu, jeśli odczujemy objawy głodu lub niepokoju.

Groźne powikłania

Cukrzyca stanowi problem dla kierowców nie tylko ze względu na wahania poziomu cukru we krwi. Często w przebiegu tej choroby stwierdza się groźne powikłania, takie jak: retinopatia, jaskra, nefropatia, angiopatia naczyń mózgu i wieńcowych, nadciśnienie. Mogą one uniemożliwiać sprawne prowadzenie pojazdów mechanicznych.

Co 6 miesięcy należy badać wzrok i konsultować prowadzenie pojazdu z diabetologiem.

