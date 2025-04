Jak czytać receptę?

Recepta często bywa dla nas nieczytelna, ponieważ nie wiemy co oznaczają poszczególne informacje w niej zawarte. Każdemu z nas zdarzyło się wyjść z apteki bez leków, bo zabrakło ważnych informacji na recepcie. Wiedząc co trzeba sprawdzić na recepcie, nie będziesz musiał wędrować z apteki do lekarza i z powrotem.