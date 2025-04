Wynalezienie szczepionki jest jednym z największych osiągnięć medycyny, które uratowało ludzkość przed chorobami zagrażającymi życiu. Dzięki powszechnym szczepieniom wiele chorób, które niegdyś stanowiły rzeczywiste zagrożenie dla zdrowia oraz życia ludzi, zostało opanowanych; niektóre z nich zostały nawet zupełnie wyeliminowane (wyeradykowane).

Odporność swoista i nieswoista – co to jest?

Człowiek posiada dwa rodzaje odporności – nieswoistą i swoistą. Odpowiedź nieswoista jest wrodzona i funkcjonuje już od dnia przyjścia na świat. Z biegiem czasu, pod wpływem kontaktu z czynnikami chorobotwórczymi, człowiek nabywa również odporność swoistą - odpowiednią dla bakterii, wirusa czy innego patogenu, z którym się zetknął.

Kontakt z czynnikiem chorobotwórczym może wywołać chorobę lub nie dawać żadnych odczuwalnych oznak, jednakże zawsze pozostawia ślad w układzie immunologicznym. Dzięki temu, podczas kolejnego zetknięcia z tym samym czynnikiem chorobotwórczym, organizm człowieka może się lepiej bronić i wytwarzać od razu duże ilości przeciwciał – komórek zwalczających „intruzy”.

Jak działa szczepionka i z czego jest zrobiona?

Szczepionki działają poprzez „pobudzanie” układu immunologicznego, którego zadaniem jest obrona organizmu przed czynnikami chorobotwórczymi. Układ odpornościowy człowieka rozpoznaje i likwiduje bakterie i wirusy, które mogą wnikać do organizmu ludzkiego i wywoływać chorobę. Układ odpornościowy składa się z wielu współdziałających komórek, tkanek i narządów. Przykłady narządów, biorących udział w obronie organizmu to grasica, szpik kostny i migdałki.

Szczepionki zawierają w swoim składzie patogeny, głównie bakterie lub wirusy. Mogą one występować w postaci całych martwych komórek, ich fragmentów lub żywych, ale osłabionych komórek. Drobnoustroje, lub ich martwe komórki, zawarte w szczepionkach nie są w stanie wywołać w organizmie człowieka choroby, natomiast oddziałują na układ immunologiczny. Pod wpływem szczepionki, układ odpornościowy człowieka wytwarza przeciwciała, które będą chroniły organizm przed zachorowaniem w przypadku późniejszego zetknięcia z danym patogenem. Czynniki chorobotwórcze, które są zawarte w szczepionce pobudzają więc organizm człowieka do wytwarzania przeciwciał i wytworzenia odporności swoistej przeciwko podanym patogenom.

Dzięki szczepieniu organizm człowieka może uzyskać odporność przeciwko infekcji, bez konieczności jej przechorowania.

