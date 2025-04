Leki moczopędne, zwane także diuretykami lub natriuretykami, to grupa leków, których działanie opiera się na zwiększaniu objętości wydalanego moczu.

Jak działają leki moczopędne?

Działanie większości leków moczopędnych polega na wzroście wydalania jonów sodu, co skutkuje zwiększonym wydalaniem wody z organizmu. Zwiększenie wydalania wody z moczem obniża objętość płynów ustrojowych, w tym krwi, co wiąże się ze zmniejszeniem obciążenia serca, spadkiem ciśnienia krwi i zmniejszeniem obrzęków.

Kiedy stosuje się leki moczopędne?

Leki moczopędne są stosowane w terapii wielu chorób, m.in. w nadciśnieniu tętniczym, obrzękach płuc i mózgu, zakażeniach bakteryjnych układu moczowego, niewydolności nerek i krążenia, a także w marskości wątroby.

Stosuje się je także w zatruciach substancjami, które wydalane są z moczem. Na przykład acetazolamid to diuretyk, który zmienia odczyn moczu na bardziej zasadowy, dzięki czemu znajduje zastosowanie w przypadkach przedawkowania aspiryny.

Podział leków moczopędnych

Leki moczopędne można podzielić na diuretyki obniżające poziom potasu i oszczędzające potas. Ta pierwsza grupa preparatów może prowadzić do nadmiernego obniżenia poziomu potasu w ustroju – tzw. hipokalemii, która może powodować zaburzenia pracy serca. Dlatego ważna jest dodatkowa suplementacja potasu, która zaleca lekarz przypisujący lek moczopędny. Wśród innych działań niepożądanych diuretyków nieoszczędzających potasu wymienia się ryzyko wystąpienia dny moczanowej i spadek objętości płynów ustrojowych.

Leki moczopędne oszczędzające potas przeciwnie mogą spowodować nadmierny wzrost poziomu potasu we krwi i objętości płynów ustrojowych.

Lekarz dobierając lek moczopędny powinien tak dobrać dawkowanie, aby diureza w ciągu doby nie przekroczyła trzech litrów.

Moczopędne zioła

Do leków moczopędnych można zaliczyć także niektóre rośliny zwiększające ilość wydalanego moczu. Należą to takie surowce jak kłącze perzu, liść brzozy, korzeń lubczyka, liść mącznicy, liść pokrzywy, owoc pietruszki, ziele nawłoci, ziele skrzypu, korzeń wilżyny. Wchodzą one w skład preparatów złożonych i znajdują zastosowanie w profilaktyce kamicy nerkowej.

Podstawowym warunkiem skutecznego działania leków moczopędnych są wydolne nerki. U osób z niewydolnością nerek leki moczopędne nie zwiększają diurezy.

Autor: mgr farm. Kamil Szymczak