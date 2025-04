fot. Fotolia

Suplement – pomaga, ale nie leczy!



Suplementy to substancje niezbędne dla zdrowia, których nie może brakować w codziennej diecie. Jednocześnie należy podkreślić, że nie są to leki i tak traktuje się je w Unii Europejskiej.

Suplementy wspomagają, lecz nie leczą. Nie podlegają też tak restrykcyjnym normom i procedurom jak substancje lecznicze.

Kiedy warto zażywać suplementy?



Suplementy wzmacniające odporność są szczególnie ważne jesienią i zimą. Pomagają uniknąć wielu schorzeń poprzez wspomaganie naszego systemu odpornościowego.

Należy jednak pamiętać, że jak najwięcej mikroelementów i witamin należy spożywać w pokarmach. Nie zapominajmy również o aktywności fizycznej, unikajmy stresu oraz zrezygnujmy z używek, np. papierosów. Ubierajmy się odpowiednio do stanu pogody. To wszystko spowoduje, że jesień i zimę przeżyjemy zdrowo i bez infekcji.

Oczywiście można wspierać się suplementami wzmagającymi odporność, wskazane jest to zwłaszcza u osób z obniżoną odpornością, np. po długotrwałych chorobach, w czasie rekonwalescencji, u ludzi starszych, dzieci, u osób pracujących lub mieszkających w dużych grupach (internaty, koszary itd.).

Suplementy i ich działanie – co wybrać?



jeżówka pospolita – działa na niespecyficzny, tj. niezależny od przeciwciał, antygenów system obrony organizmu przez co zmniejsza podatność na zachorowania na infekcje wirusowe i bakteryjne; wchodzi w skład takich preparatów jak np. Echinacea, Rutinacea, Limphozil itd.;

– działa na niespecyficzny, tj. niezależny od przeciwciał, antygenów system obrony organizmu przez co zmniejsza podatność na zachorowania na infekcje wirusowe i bakteryjne; wchodzi w skład takich preparatów jak np. Echinacea, Rutinacea, Limphozil itd.; aloes – zawiera duże ilości cynku, magnezu, miedzi, polisacharydów, czyli substancji aktywnych ww. reakcjach biochemicznych, wspierających odporność organizmu. Preparaty zawierające aloes zwiększają odporność, działają gastroprotekcyjnie i przeciwzapalnie (preparaty zawierające aloes to np.: Aloec plus, Bioaron C itd.);

– zawiera duże ilości cynku, magnezu, miedzi, polisacharydów, czyli substancji aktywnych ww. reakcjach biochemicznych, wspierających odporność organizmu. Preparaty zawierające aloes zwiększają odporność, działają gastroprotekcyjnie i przeciwzapalnie (preparaty zawierające aloes to np.: Aloec plus, Bioaron C itd.); olej z wątroby rekina – stymuluje naturalne procesy odpornościowe organizmu, zwiększając tworzenie przeciwciał, leukocytów, fagocytozę (np. preparaty: Ecomer, BioMarin itd.)

– stymuluje naturalne procesy odpornościowe organizmu, zwiększając tworzenie przeciwciał, leukocytów, fagocytozę (np. preparaty: Ecomer, BioMarin itd.) żeń-szeń – zawarte w korzeniu żeń-szenia ginsenozydy z jednej strony działają tonizująco, zmniejszają napięcie nerwowe, z drugiej zwiększają energię, stymulują układ odpornościowy;

– zawarte w korzeniu żeń-szenia ginsenozydy z jednej strony działają tonizująco, zmniejszają napięcie nerwowe, z drugiej zwiększają energię, stymulują układ odpornościowy; czosnek – ma działanie antybakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe, obniża ciśnienie i poziom cholesterolu, hamuje skupianie się płytek;

– ma działanie antybakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe, obniża ciśnienie i poziom cholesterolu, hamuje skupianie się płytek; koenzym Q – to jeden z najsilniejszych przeciwutleniaczy, opóźnia starzenie komórek, wzmaga odporność organizmu;

– to jeden z najsilniejszych przeciwutleniaczy, opóźnia starzenie komórek, wzmaga odporność organizmu; ekstrakt pyłku kwiatowego i propolisu – działają przeciwzapalnie, bakteriobójczo, wspomagają odporność;

– działają przeciwzapalnie, bakteriobójczo, wspomagają odporność; betakaroten – ma działanie antyoksydacyjne, korzystnie wpływa na wzrok i układ immunologiczny;

– ma działanie antyoksydacyjne, korzystnie wpływa na wzrok i układ immunologiczny; witamina C – nie jest syntezowana w organizmie, musi być dostarczana; jest jednym z najsilniejszych antyoksydantów, pełni wiele ważnych funkcji, np. wspomaga układ odpornościowy, nerwowy, zmniejsza uczucie znużenia, zmęczenia;

selen – chroni błony komórkowe przed działaniem wolnych rodników, poprawia stan skóry, włosów i oczu, chroni przed chorobami układu krążenia, pomaga w usuwaniu metali ciężkich, zmniejsza zachorowalność na raka u palaczy, korzystnie wpływa na potencję;

– chroni błony komórkowe przed działaniem wolnych rodników, poprawia stan skóry, włosów i oczu, chroni przed chorobami układu krążenia, pomaga w usuwaniu metali ciężkich, zmniejsza zachorowalność na raka u palaczy, korzystnie wpływa na potencję; cynk - uczestniczy we wszystkich procesach naszego organizmu; ma wpływ na wzrost i rozwój, układ odpornościowy, prawidłowe działanie zmysłów (wzrok, smak), stan skóry i gojenie się ran; jest niezbędny w syntezie białek i tworzeniu się kolagenu, odgrywa ważną rolę w stabilizacji białek; jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania prostaty i narządów rodnych; jest potrzebny do wytwarzania insuliny, zapobiega powstawaniu wolnych rodników, chroni wątrobę przed uszkodzeniami chemicznymi. Cynk wpływa na powstawanie endorfin (hormonu szczęścia);

- uczestniczy we wszystkich procesach naszego organizmu; ma wpływ na wzrost i rozwój, układ odpornościowy, prawidłowe działanie zmysłów (wzrok, smak), stan skóry i gojenie się ran; jest niezbędny w syntezie białek i tworzeniu się kolagenu, odgrywa ważną rolę w stabilizacji białek; jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania prostaty i narządów rodnych; jest potrzebny do wytwarzania insuliny, zapobiega powstawaniu wolnych rodników, chroni wątrobę przed uszkodzeniami chemicznymi. Cynk wpływa na powstawanie endorfin (hormonu szczęścia); witamina B6 – wpływa na przemianę węglowodanów, tłuszczów, aminokwasów; jest składnikiem wielu enzymów, hormonów, wspomaga układ odpornościowy.

Konsultacja eksperta: dr n. med. Marzena Gajewska, internista i alergolog w Centrum Medycznym ENEL-MED. Członek Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.