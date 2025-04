fot. Fotolia

Jak przechowywane są leki w aptekach?



Leki należy przechowywać właściwie – to znaczy zgodnie z zaleceniami producenta, które znajdziemy na opakowaniu oraz w załączonej ulotce. Dlaczego to jest takie ważne? Prawidłowe warunki zapewnione substancjom leczniczym są gwarancją ich skuteczności, jak również naszego bezpieczeństwa.

Jak widać jest to kwestia zarówno elementarna jak i priorytetowa. Dlatego właśnie (o czym nie wszyscy wiedzą) w aptekach bardzo restrykcyjnie przestrzegamy tych wszystkich zaleceń. W każdym pomieszczeniu, gdzie znajdują się leki, rejestrowana jest temperatura oraz wilgotność powietrza, a farmaceuci zobligowani są do prowadzenia ewidencji tych parametrów.

Najbardziej właściwą temperaturą do przechowywania większości produktów leczniczych jest oczywiście temperatura pokojowa, czyli taka, która mieści się w zakresie 18-25 stopni C. Natomiast wilgotność powietrza nie powinna przekroczyć 70%.

Jednak pewna grupa leków, na przykład insuliny, szczepionki, niektóre maści czy probiotyki wymaga nieco niższych temperatur. I tak na przykład w chłodnym miejscu temperatura powinna mieścić się w zakresie 8-15 stopni C, natomiast w zimnym 2-8 stopni C. Dlatego każda apteka zaopatrzona jest zarówno w chłodziarkę, jak i lodówkę.

Apteczka w domu – gdzie i jak przechowywać leki?



W warunkach domowych oczywiście nie jesteśmy w stanie zapewnić idealnych warunków produktom leczniczym, ale warto przestrzegać kilku podstawowych zasad. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że leki nie lubią ekstremalnych warunków – dlatego chrońmy je od światła, wilgoci, mrozu oraz urządzeń grzewczych.

Warto również pamiętać, że leków nigdy nie zamrażamy! I bezwzględnie należy je trzymać z dala od dzieci – oczywiście ze względów bezpieczeństwa. Należy je również przechowywać w oryginalnych opakowaniach z widoczną datą ważności oraz chronić przed zabrudzeniem. Zatem na naszą domową apteczkę najlepiej jest wybrać wyżej położoną, zamkniętą szafkę lub półkę w pomieszczeniu o najbardziej stabilnej temperaturze i wilgotności. Na pewno nie nadaje się do tego kuchnia czy łazienka.

Oczywiście należy koniecznie wyrobić sobie nawyk czytania informacji na temat warunków przechowywania leków. Bardzo często, pomimo długiego terminu ważności leku, po otwarciu nadaje się on do stosowania jedynie przez ściśle określony (nieraz bardzo krótki) czas.

Sytuacja taka dotyczy najczęściej płynnych postaci leków na przykład: kropli ocznych, syropów, antybiotyków w postaci zawiesin, kropli do użytku wewnętrznego oraz niektórych leków dermatologicznych takich jak maści, żele, płyny, emulsje.

Po terminie działaj ostrożnie



A co zrobić z lekiem, który się przeterminował?

Jeżeli lek ulegnie przeterminowaniu, pamiętajmy, że nie wolno już go stosować. Nie należy go również wyrzucać do śmieci! W niektórych aptekach znajdują się specjalne pojemniki na przeterminowane produkty lecznicze i właśnie tam powinno się je zostawić. Leki takie przekazywane są następnie do utylizacji – nie stanowią więc już zagrożenia dla nas i naszego środowiska.

Jeżeli już dbamy o nasze bezpieczeństwo w kontekście stosowania leków, pamiętajmy również o tym, gdzie powinniśmy się w nie zaopatrywać. Niestety w dalszym ciągu możemy kupić leki na stacjach benzynowych, marketach oraz kioskach. W tych miejscach produkty lecznicze bardzo często są niewłaściwie przechowywane – nikt o to nie dba aby zapewnić im odpowiednie warunki. Często są przegrzewane, leżąc na mocno oświetlonych półkach bądź wystawiane na działanie promieniowania słonecznego.

Personel w takich sklepach nie jest w stanie udzielić fachowej informacji na temat leków: ich stosowania, warunków przechowywania, czy możliwych interakcjach z innymi środkami. Jeżeli zatem zmuszeni jesteśmy do zakupu i stosowania leku – wybierzmy bezpieczne miejsce z rzetelną i fachową poradą farmaceuty, czyli… aptekę.

Autor: mgr farmacji Dorota Nowak-Idzikowska z Apteki Medicover we Wrocławiu.