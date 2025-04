Zdrowy organizm to taki, który jest sprawny fizycznie oraz umysłowo. Częsty pośpiech, stres, złe odżywianie i brak aktywności fizycznej wpływają negatywnie na nasze codzienne samopoczucie.

Jak możemy wspomóc nasz organizm, gdy mamy mniej sił witalnych?

Upewnij się, że jesz zdrowo!



Pierwszą zasadniczą sprawą jest zwrócenie uwagi na nasze codzienne odżywianie.

Zdrowe odżywianie wpływa na prawidłowe utrzymanie homeostazy organizmu.

Co kryje się pod nazwą „homeostaza organizmu”? Jest to stan, w którym organizm utrzymuje prawidłowe pH krwi oraz moczu na poziomie zasadowym (o prawidłowym odczynie pH pisałem w innym artykule).

Należy zwrócić uwagę na nasze odżywianie w ciągu dnia. Produkty, które są kwasotwórcze, wpływają na nasze złe samopoczucie. Dlatego ważne jest, aby spożywać w ciągu dnia wystarczającą ilość warzyw i owoców, które pomogą przywrócić prawidłowe pH.

Nie stresuj się!



Kolejnym aspektem, który wpływa na nasze samopoczucie, jest stres (wpływa on negatywnie na funkcjonowanie naszego układu nerwowego).

Jak zwiększyć odporność na stres? Obecny postęp farmacji jak i farmakognozji sprawia, że mamy do wyboru wiele preparatów.

Skutecznym sposobem jest suplementacja substancjami z grupy adaptogenów.

Adaptogeny należą do grupy leków ziołowych, mających za zadanie zwiększyć wydolność organizmu oraz wzmocnić nasz układ nerwowy na stres poprzez lepsze przystosowanie się do otaczającego nas środowiska. Jakich leków ziołowych można użyć?

Różeniec górski



Pierwszym sposobem jest wyciąg z różeńca górskiego (rhodiola rosea). Podnosi on sprawność intelektualną organizmu oraz zwiększa odporność na stres, a dodatkowo poprawia nasze samopoczucie (jest to związane z pobudzeniem jąder szwu, zlokalizowanych w pniu mózgu, do wydzielania serotoniny, która jest odpowiedzialna za odczuwanie szczęścia oraz prawidłowy sen). Polecana dawka tego suplementu to 200-600 mg.

Żeń-szeń indyjski



Drugi sposób to suplementacja żeń-szeniem indyjskim (ashawagandha). Żeń-szeń wykazuje się działaniem podobnym do Różeńca Górskiego, a dodatkowo wzmacnia funkcjonowanie wątroby i nerek, co przekłada się na lepsze oczyszczanie organizmu z toksyn. Żeń-szeń podnosi sprawność fizyczną oraz seksualną (często stosowany w suplementach działających na problemy z impotencją). Pozwala płynnie stabilizować nasz nastrój, przez co organizm jest bardziej wyciszony – przekłada się to również na jakość snu (organizm jest bardziej wypoczęty). Zalecana dawka żeń-szenia to 500–1500 mg na dzień.

Ważne informacje na temat adaptogenów



Czy są suplementy zawierające kompleks takich adaptogenów w jednej kapsułce? Tak, a można zaopatrzyć się w takie suplementy jak np. Olimp Stres Control lub Adaptogen Peak.

Czy stosowanie adaptogenów jest dla każdego? Aby przekonać się o działaniu adaptogenów, każdy powinien wypróbować je indywidualnie. Warto pamiętać, że adaptogeny wykazują pozytywne działanie zazwyczaj po ok. 1-2 tygodniach stosowania.

Zarówno różeniec górski, jak i żeń-szeń wykazują działanie hipoglikemizujące, czyli obniżające poziom cukru we krwi. Dlatego należy uważać z ich stosowaniem.

Aktywność fizyczna



Uprawiając sport, zwiększamy wydolność organizmu oraz kształtujemy mocną psychikę.

Starajmy się wykonywać ćwiczenia tlenowe, jak i wymagające siły fizycznej (np. podnoszenie ciężarów). Aktywność fizyczna w połączeniu z prawidłowym odżywianiem pozwoli nam cieszyć się w pełni zdrowym organizmem.

