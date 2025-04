Uważaj na klimatyzację

Klimatyzacja w trakcie upałów jest nieoceniona. Większość z nas nie wyobraża sobie funkcjonowania bez niej. Korzystamy z jej dobrodziejstw w biurze, w samochodzie, w sklepie, a nawet we własnym mieszkaniu. Jednak powinniśmy pamiętać, że nasz organizm nie lubi skrajności i jest narażony na przeziębienia zarówno w zbyt niskich, jak i zbyt wysokich temperaturach. Ryzyko infekcji nasila się zwłaszcza w sytuacjach, kiedy w krótkim czasie przemieszczamy się pomiędzy strefą wysokich temperatur, a strefą niskich. Zdarza się tak w upalne dni, kiedy wchodzimy z dworu do pomieszczenia, w którym działa klimatyzacja. Co prawda nasz organizm potrafi się bronić i dostosowywać do temperatury, ale w sytuacji, kiedy nagle wejdziemy rozgrzani do klimatyzowanego pomieszczenia może nie zdążyć zagregować na czas. W takiej sytuacji możemy nabawić się przeziębienia lub nawet zapalenia gardła.

Jednak znacznie gorszym zagrożeniem od gwałtownej zmiany temperatury są drobnoustroje, pyłki i alergeny, które powstają w urządzeniach do klimatyzacji. Teoretycznie te zanieczyszczenia powinny być wychwytywane przez filtry instalacji klimatyzacyjnej. Niestety jeżeli instalacja nie jest regularnie czyszczona, a filtry wymieniane, nawiew klimatyzacji wyrzuca w powietrze gromadzone przez dłuższy czas drobnoustroje. Siedząc przez wiele godzin w klimatyzowanym pomieszczeniu nawet nie zdajemy sobie sprawy, że zarówno chłód klimatyzatora, jak i zalegające w nim bakterie, działają bardzo negatywnie na nasze gardło i całe drogi oddechowe. Często zaczynamy odczuwać pierwsze wyraźne objawy dopiero kilka dni po zainfekowaniu. Niestety w bardzo wielu przypadkach kończy się to poważnymi problemami zdrowotnymi takimi jak: zapalenie gardła, angina czy nawet zapalenie płuc.

Jak rozpoznać pierwsze objawy problemów z gardłem i w jaki sposób sobie z nimi radzić

Zazwyczaj zanim zacznie nam doskwierać nieznośny, ostry i kłujący ból gardła mogą pojawić się pierwsze symptomy świadczące o tym, że zaczyna dziać się coś niepokojącego. Należą do nich m.in. drobna chrypka, problemy ze swobodnym przełykaniem śliny, czy problemy z wciąganiem i wypuszczaniem powietrza. Powinniśmy reagować już na pierwsze objawy, a najlepiej robić wszystko, aby zabezpieczyć nasze gardło przed zgubnym wpływem klimatyzacji.

Najważniejsze jest odpowiednie wyregulowanie klimatyzatora i ustawienie jej na optymalnym poziomie. Bardzo często nie mamy na to wpływu – np. w pracy, czy w sklepach. Jednak zawsze, kiedy to możliwe, starajmy się ustawić klimatyzator w taki sposób, aby temperatura w pomieszczeniu była niższa o maksymalnie 5 do 10 stopni od temperatury na zewnątrz. Oprócz tego warto zadbać o regularne wietrzenie klimatyzowanego pomieszczenia. Szczególnie przed uruchomieniem klimatyzacji i po jej wyłączeniu. Jeżeli to możliwe zostawmy otwarte okno na około pół godziny.

Zadbaj o nawilżenie i wspomagaj gardło ziołami

Klimatyzacja sprzyja przesuszaniu naszych narządów oddechowych - zarówno śluzówki nosa, zatok, jak i spojówek. Dlatego warto zadbać o ich odpowiednie nawilżenie i wspomaganie ich funkcjonowania preparatami ziołowymi. Szczególnie pomocne będą w tym kompozycje ziołowe na bazie szałwii.

Szałwia to zioło, które zawiera witaminy A, C oraz niektóre witaminy z grupy B. Dodatkowo jest bogata w minerały, takie jak magnez, wapń, cynk, żelazo, sód i potas. Szałwia pomaga leczyć bolące gardło, krwawiące dziąsła, czy katar, ponieważ zawiera taniny.

Co ciekawe, spożywanie szałwii pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu pokarmowego oraz obniża ból podczas miesiączkowania. Działa przeciwskurczowo i kojąco. Z liści szałwii można sporządzić napary, nalewki, odkażające płyny do płukania gardła, czy płukanki poprawiające kondycję włosów. Inhalacje szałwiowe to świetny sposób na domową kurację kojącą dla gardła.

