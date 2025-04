40-50 proc. kobiet wyjątkowo ciężko przechodzi pierwsze dni cyklu i czas tuż przed miesiączką. A jeśli miesiączkowanie wypadnie akurat w czasie urlopu - to dla nich najgorszy z możliwych scenariuszy. Co robić, żeby wyprzedzić ból i nie zmarnować kilku wakacyjnych dni?

Sposoby na bolesny okres

Leki przeciwbólowe

By uprzedzić atak bólu, na 2 dni przed spodziewanym okresem weź 2 razy dziennie po 1 tabletce leku przeciwbólowego, np. z deksketoprofenem. Jeśli masz nieregularny okres możesz zażyć go, gdy dolegliwości dopiero się zaczynają. Jeśli bóle ograniczają się do podbrzusza, ulgę przyniesie ci środek rozkurczający mięśnie macicy. (Pamiętaj, że zawsze przed zaczęciem kuracji - należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą).

Kuracja ziołowa

Co robić, gdy boli brzuch? Rumianek ma właściwości rozkurczające, przeciwwzdęciowe i lekko uspokajające. By rumiankowa kuracja przyniosła ulgę podczas okresu, warto już na 3 dni przed miesiączką pić po szklance naparu 3 razy dziennie. Jeżeli sam rumianek na ciebie nie podziała, możesz wypróbować gotową mieszankę rozkurczającą.

Domowe metody

Unikaj wszystkiego co tłuste i smażone. Daruj sobie też napoje gazowane. Po co sobie dokładać dodatkowe obciążenia. By poprawić pracę jelit i złagodzić dolegliwości kobiece, zafunduj sobie delikatny masaż brzucha. Możesz przy tym użyć olejku lawendowego – działa rozkurczająco. Ulgę przyniosą ci też ciepłe okłady – przykładaj np. termofor do podbrzusza i bolącego krzyża.

Terapia hormonalna

Jeśli wszystkie metody zawiodły, koniecznie powiedz o tym swojemu ginekologowi. Bolesne miesiączki mogą być objawem: zespołu policystycznych jajników, endometriozy czy stanów zapalnych lub nieprawidłowości w budowie narządów rodnych. Być może po zrobieniu odpowiednich badań, lekarz dobierze ci odpowiednią kurację hormonalną.

