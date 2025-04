Nie łącz ze sobą różnych leków przeciwbólowych



Stosując leki przeciwbólowe należy zwracać uwagę, jaką maksymalną dawkę na dobę można przyjąć (chyba, że lekarz zaleci inaczej). Nie można łączyć ze sobą różnych leków przeciwbólowych, gdyż zachodzą pomiędzy nimi interakcje. Przed zastosowaniem innego leku należy zwrócić uwagę na zawartą w nim substancję czynną, aby nie dopuścić do niebezpiecznego zdublowania dawki.

Bezpieczny paracetamol



Osoby z nadciśnieniem tętniczym bez konsultacji z lekarzem nie powinny zażywać popularnych leków przeciwbólowych, zawierających kwas acetylosalicylowy (np. aspiryna), ibuprofen, diklofenak i naproksen. Wyjątek stanowi paracetamol, który raczej nie ma większego wpływu na ciśnienie tętnicze.

Na polskim rynku dostępnych jest kilkadziesiąt preparatów zawierających w swoim składzie paracetamol, która uchodzi za najbezpieczniejszą substancję przeciwbólową. Jednak przedawkowanie paracetamolu może być tragiczne w skutkach. Szczególnie należy zachować ostrożność, stosując jednocześnie leki przeciwbólowe oraz zwalczające objawy grypy i przeziębienia. Dodatkowo należy podkreślić, że środki antykoncepcyjne mogą obniżać działanie przeciwbólowe paracetamolu.

Jakie są skutki przedawkowania leków przeciwbólowych?



Co roku do szpitali trafia tysiące osób nadużywających leki przeciwbólowe. Najczęstszymi skutkami nadużywania preparatów zwalczających ból są: krwawienia z przewodu pokarmowego, problemy żołądkowe, a także uszkodzenia wątroby i nerek, często tak poważne, że konieczny jest przeszczep narządu.

U co dziesiątej osoby chorującej na astmę występuje tzw. astma aspirynowa, czyli nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy. Po zażyciu leku objawia się to napadem duszności, katarem, pieczeniem i łzawieniem oczu, a nawet ciężkim napadem astmy oraz w niektórych przypadkach zgonem.

Stosując leki przeciwbólowe należy zachować szczególną ostrożność oraz przestrzegać informacji zawartych w ulotce, a także unikać stosowania kilku preparatów przeciwbólowych naraz.

Autor: mgr farm. Kamil Szymczak

