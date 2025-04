Dowiedziono, że wapń może zmniejszyć stężenie leku nawet o 50%.

Leki wchodzące w interakcje z jonami wapnia, zawartymi w dużych ilościach w produktach mlecznych



Chemioterapeutyki

- Cyprofloksacyna (Ciprobay, Cipronex, Ciprinol),

- Pefloksacyna (Abaktal, Peflacine, Pefloksacyna),

- Norfloksacyna (Nolicin).

Antybiotyki

- Tetracyklina (Tetracyclinum),

- Doksycyklina (Doxycyclinum).

Inne leki

- Kwas etydronowy (Ostedron)

Skutki interakcji między lekami a wapniem?



Osteoporoza i hiperkalcemia nowotworowa (Ostedron)

Przyjmowanie tych leków w trakcie, tuż po lub tuż przed spożyciem pokarmu zawierającego jony wapnia (mleko, jogurt, naleśniki z serem, twarogi, śmietna), może spowodować brak działania leczniczego.

Chemioterapeutyki i antybiotyki

Spożywanie posiłków z dużą zawartością jonów wapniowych (mleko, naleśniki z serem, twaróg, śmietana) wraz z niektórymi antybiotykami stosowanymi w leczeniu dróg oddechowych lub moczowych, może prowadzić do zmniejszenia stężenia przyjmowanego leku we krwi o ok. 50% i skutkować brakiem działania antybakteryjnego. Dodatkowo może dochodzić do powstania szczepów bakterii opornych na dany antybiotyk. Może to mieć katastrofalne skutki w przyszłości. Gdy bakterie nie będą reagowały na działanie antybiotyków, nie będziemy potrafili z nimi walczyć.

Jak unikać interakcji leków z jonami wapnia i działań niepożądanych?



Jeśli przyjmujesz leki, które mogą wchodzić w interakcje z jonami wapnia, nie zażywaj leku w trakcie, tuż przed lub tuż po posiłku o dużej zawartości wapnia.

Produkty o dużej zawartości wapnia to: twaróg, zupa mleczna, jogurt, ser camembert, śmietana, kefir, mleko zagęszczone, mleko, ser cheddar, ser edamski, ser gouda, ser topiony, sery twarogowe, jaja całe i lody mleczno-owocowe.

Zażywaj lek co najmniej 2 godziny po i 1 godzinę przed posiłkiem bogatym w jony wapnia.

Jeśli zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty, lek powinien być przyjmowany w trakcie, tuż przed lub po posiłku, to wybierz produkty zawierające małą ilość wapnia. Unikaj produktów mlecznych. Nie popijaj leku jogurtem, mlekiem, kefirem i innymi napojami mlecznymi.

zawierające małą ilość wapnia. Unikaj produktów mlecznych. Nie popijaj leku jogurtem, mlekiem, kefirem i innymi napojami mlecznymi. Pamiętaj, że produkty o małej i średniej zawartości wapnia, spożyte w dużych ilościach, mogą wpływać na ogólną podaż wapnia w diecie i w rezultacie spowodować interakcję między lekiem a wapniem.

Nie przyjmuj jednocześnie preparatów witaminowo-mineralnych zawierających wapń z wyżej wymienionymi lekami. Zrezygnuj z suplementów wapnia.

Podczas antybiotykowej kuracji zaleca się picie jogurtów, kefirów i innych mlecznych napojów fermentowanych. Ale pamiętaj, że w przypadku gdy przyjmujesz leki wchodzące w interakcje z jonami wapnia (tetracyklina, doksycyklina, ciprofloksacyna, norfloksacyna, pefloksacyna), sfermentowane produkty mleczne spożywaj co najmniej 2 godziny przed lub 1 godzinę po przyjęciu leku.