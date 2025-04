Kofeina znajduje się nie tylko w kawie, ale również w napojach, takich jak herbata, napoje typu cola, napoje energetyczne („energy drink”) oraz w lekach. Jednoczesne spożycie jednego z tych leków z kofeiną prowadzić może do nasilenia działania leku, co w konsekwencji może spowodować wystąpienie działań niepożądanych.

Kofeina w napojach a leki



Kofeina, zawarta m.in. w coli, pepsi, napojach energetyzujących, zwiększa działanie przeciwbólowe kwasu acetylosalicylowego (Aspirin, Polopiryna), aminofenazonu (Pabialgin) i innych leków przeciwbólowych. W tym przypadku następuje działanie hiperaddycyjne. Oznacza to, że działanie leku i kofeiny, podanych jednocześnie, jest silniejsze niż suma działania leku i kofeiny podanych oddzielnie.

Kofeina w lekach



Kofeinę zawierają również niektóre leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, np. Coldrex, Kofex, Aspirin Activ, Dolores, Cofepar, Etopiryna, Saridon, Coffepirin, Panadol Extra, Apap Extra, Acenol cum Coffeino, Kofevit. Gdy leki takie popijane są napojami zawierającymi kofeinę dochodzi do działania synergicznego – działanie leków sumuje się, dwa leki zastosowane razem mają silniejsze działanie niż podane oddzielnie. Mogą wystąpić działania niepożądane kofeiny związane z działaniem pobudzającym na ośrodkowy układ nerwowy.

Spożycie kofeiny wraz z lekami wymienionymi wyżej, może narazić pacjenta na:

ból głowy

zaburzenia koncentracji uwagi

rozdrażnienie

bezsenność

kołatanie serca

zaburzenia rytmu serca

Sprawdź, czy w ulotce leku lub na opakowaniu nie ma informacji o zawartości kofeiny. Szczególną uwagę zwracaj na leki przeciwgorączkowe i przeciwbólowe wydawane bez recepty. Należą do nich: Coldrex, Coffepirin, Aspirin Activ, Etopiryna, Panadol Extra, Apap Extra, Cofepar, Saridon, Acenol cum Coffeino.

U chorych z astmą oskrzelową lub przewlekłym zapaleniem oskrzeli, leczonych teofiliną lub aminofiliną, wypicie 2-3 filiżanek kawy dziennie może spowodować wystąpienie bólów głowy, niepokoju, bezsenności, zaburzeń snu i kołatania serca. Dzieje się tak dlatego, że kofeina hamuje metabolizm tych leków w wątrobie, przez co ich stężenie w organizmie wzrasta powyżej stężenia terapeutycznego we krwi.

Jak uniknąć działań niepożądanych związanych z interakcją kofeina-lek?