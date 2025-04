W dzisiejszych czasach coraz więcej osób cierpi na wady wzroku. Problemy zaczynają się już we wczesnym dzieciństwie, a później niestety wada się pogłębia. Bardzo często przyczynia się do tego praca, którą wykonujemy. Młodzi ludzie siedzący cały dzień przed monitorem kineskopowym lub telewizorem, muszą wyposażyć się w okulary ochronne, najlepiej ze specjalnym filtrem UV lub ze szklanymi soczewkami (szkło zatrzymuje promieniowanie UV emitowane przez niektóre ekrany). Osoby z wadami wzroku powinny szczególnie dbać o swoje oczy i używać okularów lub soczewek kontaktowych, ponieważ nieleczona krótkowzroczność, dalekowzroczność i astygmatyzm postępują o wiele szybciej, a jak wiemy zmiany te są raczej nieodwracalne.

W niektórych przypadkach „okularnicy” mogą liczyć na częściowy zwrot kosztów poniesionych w związku z zakupem okularów od swojego pracodawcy.

Kto może uzyskać refundację?



Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia okularów korygujących pracownikowi, który pracuje minimum połowę dobowego wymiaru czasu pracy przed monitorem. Podstawą wystąpienia o refundację za okulary są wyniki badań okulistycznych. Wysokość refundacji może być określona w wewnętrznym regulaminie zakładu pracy. Należy pamiętać, że pracodawca może odmówić refundacji okularów, które wykraczają poza zalecenia okulisty (modne oprawki, zbyteczne udogodnienia).

Zwrotu kosztów za okulary nie otrzymają: kasjerzy pracujący na kasach fiskalnych, pracownicy pracujący na kalkulatorach, pracownicy obsługujący urządzenia z małymi ekranami itp.

Co musimy zrobić, aby refundację uzyskać?



- przeprowadzić badania okulistyczne i uzyskać zalecenie (zaświadczenie) lekarza, wystawione w większości przypadków podczas badań profilaktycznych u lekarza medycyny pracy, który zleca konsultację okulistyczną. Niektórzy pracodawcy wymagają jedynie zaświadczenia od lekarza okulisty i kierują pracownika bezpośrednio do poradni okulistycznej.

- dokonać zakupu okularów zaleconych przez lekarza i koniecznie poprosić przy zakupie o fakturę VAT. Przy zakupie musimy pamiętać, że pracodawca ma prawo wprowadzić limit cenowy, bądź zrefundować tylko część poniesionych przez nas kosztów (np. same szkła), dlatego warto przed zakupem dowiedzieć się, czy w naszym miejscu pracy został ustalony limit cenowy na okulary.

- złożyć u pracodawcy wniosek o refundację okularów wraz z zaświadczeniem lekarskim i fakturą VAT.

Jeżeli przepisanie okularów przez okulistę następuje w toku prywatnej wizyty, pracodawca nie jest zobowiązany do ich refundacji, ale w niektórych przypadkach jest to możliwe. Informacje na ten temat można uzyskać u pracodawcy.

Gdy zauważymy, że nasze okulary są już za słabe, powinniśmy jak najszybciej udać się do pracodawcy, który skieruje nas na badania, dzięki temu unikniemy problemów z refundacją i dodatkowych kosztów związanych z wizytą lekarską.