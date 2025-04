Kilka lat temu, jeśli chcieliśmy zmierzyć ciśnienie zazwyczaj udawaliśmy się do pobliskiej apteki, przychodni czy szpitala. Teraz wiele osób ma ciśnieniomierz w domu i samodzielnie może kontrolować wartość swojego ciśnienia krwi. Stało się to możliwe głownie dzięki automatyzacji tych urządzeń, co pozwala nam na szybkie, łatwe i samodzielne wykonanie pomiaru.

Niektóre urządzenia są bardzo proste w obsłudze. Aby je uruchomić, wystarczy nacisnąć jeden przycisk, pozostałe czynności wykonuje sam ciśnieniomierz. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, zwłaszcza dla osoba starszych, które stanowią największą grupę użytkowników tych urządzeń.

Czym się kierować przy wyborze ciśnieniomierza?



Obecnie wybór tych urządzeń jest tak duży, ze warto wiedzieć, czego szukamy. Przede wszystkim powinniśmy wziąć pod uwagę wiek osoby, która będzie używała ciśnieniomierza. Warto też zwrócić uwagę na:

pomiar częstości skurczów serca (tętno),

zakres pomiaru ciśnienia (mmHg),

dokładność pomiaru ciśnienia (mmHg) i pulsu (%),

odpowiednią wielkość mankietu, który łatwo można dopasować do obwodu naszego ramienia, czy nadgarstka.

funkcję automatycznego zapamiętywania wyniku pomiaru. Funkcja ta jest szczególnie przydatna dla osób starszych, mających problemy z pamięcią czy osób nieprowadzących dzienniczka

duży, czytelny wyświetlacz. Jest wielkim ułatwieniem, ponieważ osoby starsze nie muszą sięgać po okulary, by odczytach wynik.

funkcję wykrywania zaburzeń rytmu serca (arytmii). Pamiętajmy, że arytmia jest poważną chorobą, która powinna być zdiagnozowana i leczona przez lekarza, dlatego wydaje się, że w domowym zaciszu nie potrzebujemy tak zaawansowanych funkcji, tym bardziej, że znacznie podnoszą one cenę aparatów i w żadnym wypadku nie dorównują dokładnością badaniom wykonywanym przez lekarza.

czujnik sygnalizujący o niewłaściwej postawie badanego. Bardzo przydatna funkcja dla osób początkujących, pomoże nam wyrobić nawyk prawidłowej postawy i prawidłowego ułożenia reki w czasie mierzenia ciśnienia. Dzięki temu mamy pewność, że otrzymany przez nas wynik jest wiarygodny.

Warto również sprawdzić czy urządzenie posiada atest Głównego Urzędu Miar i czy posiada wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych. Jeżeli urządzenie spełnia powyższe wymogi to posiada ZATWIERDZENIE KLINICZNE SPRZĘTU.