Kupując termometr musimy mieć na uwadze nie tylko samą dokładność urządzenia, ale również wiek dziecka, dla którego jest przeznaczony. Nie każdy termometr jest uniwersalny, niektóre nie nadają się dla bardzo małych dzieci, inne z kolei mogą być mniej odpowiednie dla dzieci starszych.

Termometr rtęciowy



Tradycyjny, obecnie wycofywany z użytku. Jest jednak bardzo dokładny, trwały, nie psuje się i nie fałszuje wyników. Jest on bezpieczny dla dorosłych oraz starszych, spokojnych dzieci. Termometry te nie są jednak odpowiednie dla małych dzieci przede wszystkim dlatego, że pomiar trwa długo i większość dzieci nie jest w stanie wysiedzieć spokojnie do końca pomiaru. W takiej sytuacji łatwo może dojść do stłuczenia termometru i wylania toksycznej rtęci. Jeśli mamy taki termometr w domu, warto go zachować jako termometr „awaryjny” umożliwiający wykrycie zafałszowania wyniku przez termometry nowszej generacji, które ze względu na swoją konstrukcję mogą ulegać awarii.

Termometr elektroniczny



Pomiar jest szybki i dokładny, choć nie tak dokładny jak w przypadku termometru rtęciowego. Konieczne jest pamiętanie o wymianie baterii lub ładowaniu termometru. Dodatkową wadą jest to, że termometry te mogą ulegać rozkalibrowaniu (będą wiec fałszować wyniki bez naszej wiedzy) i powinny być testowane przynajmniej raz w roku. Największą ich zaletą jest bezpieczeństwo i szybki pomiar. Ma to niebagatelne znaczenie u dzieci.

Dokonując wyboru termometru powinniśmy pamiętać, że najlepiej mierzyć temperaturę w miejscu odizolowanym od środowiska zewnętrznego, wtedy pomiar jest najbardziej wiarygodny, np. w odbycie, uchu lub w ustach.

Obecnie produkowanych jest wiele różnych typów termometrów elektronicznych:

doodbytnicze - zalecane dla dzieci od pierwszych dni życia. Nie są one polecane dzieciom starszym ze względu na niski komfort pomiaru.

douszne - polecane do pomiaru temperatury dzieciom od 3. m.ż. (u dzieci młodszych wynik będzie niedokładny ze względu na mały przewód słuchowy) także dzieciom starszym i dorosłym.

doustne - polecane dzieciom od 4. r.ż i dorosłym.

- polecane dzieciom od 4. r.ż i dorosłym. termometry smoczki - przeznaczone dla niemowląt od 3. m.ż. Są mało praktyczne, gdyż mogą posłużyć nam jedynie przez krótki okres czasu. Dodatkowo są ciężkie w użytkowaniu, gdyż dziecko często wypluwa termometr zanim dokona się pomiar.

tradycyjny - do pomiaru pod pachą bądź drogą rektalną. Różni się od termometru doodbytniczego cieńszą i mniej giętką końcówką, co sprawia ze jest mniej wygodny do pomiarów rektalnych. Lepiej spełnia swoje zadanie przy pomiarze pod pachą, jednak ten sposób pomiaru, jak już wspomniano nie jest zalecany.

„na czoło”- ze względu na sposób i miejsce pomiaru termometry te są mało dokładne.

termometry sensorowe wyposażone w dotykowy czujnik temperatury.

wyposażone w dotykowy czujnik temperatury. termometry bezdotykowe wyposażone są w kierunkowe czujniki podczerwieni, które odczytuję temperaturę na podstawie ilości promieniowania podczerwonego docierającego do sensora.

Nowo kupiony termometr zawsze powinniśmy przetestować na zdrowym dziecku zmierzyć mu temperaturę kilka razy, a wyniki odnotować na kartce, dzięki czemu będziemy mogli odnieść do nich wyniki uzyskane w czasie choroby.