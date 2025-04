fot. Fotolia

Po zimie…



Wiosna to czas, kiedy cała natura budzi się do życia. I my również chcielibyśmy się obudzić, jednak nasze ciało akurat w tym czasie bardzo często odmawia nam posłuszeństwa. Jesteśmy zmęczeni, śpiący, bez energii, apatyczni, często boli nas głowa.

Zima odcisnęła również swoje piętno na naszym wyglądzie – skóra jest zmęczona, szorstka, odwodniona i pozbawiona naturalnego kolorytu. Paznokcie – cienkie i połamane, a włosy – słabe, wysuszone, z rozdwojonymi końcówkami.

Diagnoza dla skóry



Na początek warto zdiagnozować problem. Pomoże nam w tym z pewnością fachowa i kompleksowa ocena lekarza dermatologa, który nie tylko dokładnie obejrzy naszą skórę, ale również zleci szereg niezbędnych badań. Lepiej ustalić prawdziwą przyczynę osłabienia włosów lub paznokci, ponieważ ich kondycja znacznie się poprawia po wyleczeniu schorzenia podstawowego.

Pamiętajmy jednak, że przyczyny często są złożone i nakładają się na siebie. Czasami będzie to niedoczynność lub nadczynność tarczycy, inne problemy hormonalne – bardzo często o podłożu androgenowym, przewlekły stres – któremu towarzyszy zwiększona produkcja prolaktyny, anemia, niedobór żelaza, cynku lub stany zapalne skóry m.in. łuszczyca, łojotok, łupież.

Plan naprawczy



Jeżeli jednak źródłem naszych kłopotów okaże się źle zbilansowana dieta, której efektem jest niedobór witamin oraz składników mineralnych, możemy w miarę łatwo temu zaradzić. Niestety, sama zmiana diety i poprawa nawyków żywieniowych nie doprowadzą do wyrównania deficytów. Warto w takiej sytuacji skorzystać z pomocy farmaceuty.

W aptekach dostępny jest szeroki wybór leków oraz suplementów diety, skomponowanych tak, aby zapewnić optymalne wzmocnienie i odżywienie włosów, skóry oraz paznokci. Dla osób, które nie lubią łykać tabletek, idealne będą preparaty kompleksowe. W ich składzie znajdziemy najczęściej: ekstrakty z ziół – pokrzywy i skrzypu (źródło naturalnego krzemu), aminokwasy siarkowe, proteiny, oleje roślinne (np. z ogórecznika), witaminę A, witaminy z grupy B (w tym bardzo ważną biotynę, zwaną witaminą H), składniki mineralne: żelazo, cynk, wapń, magnez oraz antyoksydanty: witaminę E, witaminę C, selen. W niektórych sytuacjach korzystniejsze będzie przyjmowanie preparatów prostych (jednoskładnikowych) w większych dawkach oraz w bardzo dobrze przyswajalnej postaci. Najczęściej dotyczy to dużych niedoborów żelaza, cynku oraz magnezu.

Grupa wsparcia: żelazo i cynk



Obniżony poziom żelaza dotkliwie wpływa nie tylko na stan włosów i paznokci, ale również na cały organizm. Żelazo jest niezwykle istotne, ponieważ wchodzi w skład hemoglobiny, która dostarcza tlen do każdej komórki naszego ciała. Jego niedobór powoduje, że cebulki włosów są niedotlenione i źle odżywione, czego konsekwencją jest nadmierne wypadanie włosów. Równie niekorzystnie na stan włosów oraz paznokci wpływa niedobór cynku.

Na szczęście wystarczy kilkutygodniowa, systematyczna suplementacja i kondycja włosów znacznie się poprawia, natomiast płytka paznokci staje się twardsza oraz odporna na uszkodzenia. Cynk jest niestety w dalszym ciągu niedocenianym pierwiastkiem, a przecież odgrywa kluczową rolę w naszym organizmie: wzmacnia włosy i paznokcie, ułatwia gojenie ran, kontroluje pracę wielu enzymów i reguluje funkcje układu immunologicznego.

Cierpliwości!



Podczas każdej suplementacji witamin i składników mineralnych niezwykle istotna jest cierpliwość i systematyczność – nie warto przedwcześnie przerywać kuracji. Na jej efekty trzeba bowiem poczekać przeważnie około 3 miesięcy.

Uzupełnieniem terapii doustnej powinna być właściwa pielęgnacja. Włosy wysuszone wiatrem, centralnym ogrzewaniem, gorącym powietrzem suszarki, osłabione od mrozu – potrzebują właściwie dobranych szamponów oraz odżywek. Również w przypadku paznokci należy wziąć pod uwagę szkodliwe działanie czynników zewnętrznych, tj. wody oraz detergentów. Do pielęgnacji płytki paznokciowej można wykorzystać witaminę E, różnego rodzaju suche olejki, a także powszechnie dostępny w aptekach olej rycynowy. Po zimie także nasza skóra potrzebuje starannych zabiegów pielęgnacyjnych. Głębokie pilingi, odżywcze i nawilżające maseczki, kremy przywracające prawidłowe nawilżenie. Wszystko to sprawi, że skóra będzie wyglądać świeżo i zdrowo.

Autor: mgr farmacji Dorota Nowak-Idzikowska, kierownik Apteki Medicover z Wrocławia.