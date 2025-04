W dzisiejszych czasach problem zaparć dotyczy bardzo wielu osób, niezależnie od wieku. Spowodowane jest to przede wszystkim nieprawidłowym odżywianiem, stresem, życiem w pośpiechu i niedostarczaniem odpowiedniej ilości płynów do organizmu. Często też spożywamy produkty powodujące zaparcia (nie wiedząc nawet o ich niekorzystnym działaniu), a unikamy produktów wspomagających pracę przewodu pokarmowego. Oczywiście, aby w sposób skuteczny wyeliminować zaparcia z naszego życia powinniśmy zmienić nasze nawyki żywieniowe, ponieważ jedynie to zapewni nam długotrwały efekt. Zachęcamy Was do modyfikacji diety i wprowadzenia do jadłospisu kilku niewielkich zmian, które na długo rozwiążą problemy trawienne.

Co zrobić, aby uniknąć zaparć?



Oto kilka prostych wskazówek:

Niektóre produkty musimy niestety wyeliminować z naszej diety. Należą do nich:

- czekolada, ciastka, batoniki i cukierki czekoladowe - powinniśmy wyeliminować te produkty lub ograniczyć ich spożywanie do minimum. Nigdy nie powinno się ich jeść wieczorem.

- białe pieczywo, makarony, pierogi i inne produkty zawierające ciasto z białej mąki - zdecydowanie powinny je zostać zastąpione produktami z mąki razowej, najlepiej z dodatkiem ziaren

- ciężkostrawne i bogate w tłuszcz produkty

- napoje gazowane

- ziemniaki, biały ryż - najlepiej, jeśli zastąpimy gruboziarnistymi kaszami (gryczana, jęczmienna) lub ryżem niełuskanym

- banany, kakao, gotowana marchew

Musimy wprowadzić kilka zmian nie tylko w jadłospisie, ale także w naszym życiu.

Powinniśmy przede wszystkim:

- starać się ograniczyć sytuacje stresowe

- ograniczyć siedzenie i zacząć się ruszać, biegać i gimnastykować, korzystne działanie maja także masaże

- jeść o stałych porach 4-5 posiłków dziennie, nie przejadać się i dokładnie przeżuwać każdy kęs

- pić minimum 2 litry niegazowanej wody mineralnej bogatej w jony magnezu. Nie powinno się zastępować wody sokami owocowymi, kawą czy herbatą

- jeść produkty bogate w błonnik, który ma wiele dobroczynnych właściwości, np. pobudza pracę jelit, wiąże i usuwa z organizmu resztki pokarmowe i złogi. Błonnik zwiększa również objętość stolca, poprawia jego konsystencję i ułatwia przechodzenie mas kałowych przez jelita.

Do produktów bogatych w błonnik zaliczamy m.in. płatki owsiane i inne płatki zbożowe, otręby, grejpfruty, ananasy, różne owoce i warzywa spożywane wraz ze skórką, także pieczywo razowe i pełnoziarniste.

Pamiętajmy, że spożywając duże ilości błonnika i jednocześnie nie uzupełniając płynów możemy uzyskać jedynie efekt odwrotny do zamierzonego. Dlatego pijmy duże ilości wody!

- zastąpić słodycze suszonymi owocami, np. śliwkami czy morelami, które zawierają duże ilości pektyn

- spożywać więcej fermentowanych napojów mlecznych (jogurt, maślanka, kefir), ponieważ regulują one pracę przewodu pokarmowego.

Produkty bogate w błonnik należy wprowadzać do diety stopniowo (np. zaczynając od 3 łyżek otrąb dziennie), gdyż zbyt gwałtowna zmiana powodować może chwilowe bóle brzucha i wzdęcia.