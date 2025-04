Podstawą zachowania dobrego stanu zdrowia oraz samopoczucia zimą jest przestrzeganie odpowiedniej diety, bogatej w witaminy i składniki mineralne. Ich niedobór może powodować spadek odporności, częste przeziębienia, wystąpienie opryszczki, a nawet anemię. Zimą, gdy dostęp do świeżych warzyw i owoców jest ograniczony, warto sięgnąć po suplementy diety, które pozwolą uzupełnić niedobory i dostarczą substancji, które wpłyną korzystnie na funkcjonowanie organizmu.

Niskie temperatury powodują, że organizm potrzebuje więcej kalorii oraz witamin i składników mineralnych niezbędnych dla zdrowia i urody. Okres zimowy dotkliwiej odczuwają kobiety, które są w ciąży lub przechodzą menopauzę, której efektem są zmiany hormonalne. W tych sytuacjach zalecane jest regularne przyjmowanie suplementów, opracowanych specjalnie dla kobiet.

W dobrze skomponowanej diecie nie powinno zabraknąć przede wszystkim witamin (A, C, E) i składników mineralnych (cynk, żelazo, magnez, selen) oraz błonnika. To one bowiem odpowiadają za nasze dobre samopoczucie oraz zdrowy wygląd cery i włosów. Witamina C zwiększa odporność, łagodzi przebieg infekcji, wzmacnia ściany naczyń krwionośnych, a także zwiększa przyswajanie żelaza. Jest to istotne zwłaszcza zimą, gdy jesteśmy bardziej podatni na osłabienie, zmęczenie i wahania nastroju. Przy niedoborach tego pierwiastka, komórki organizmu są bowiem niedotlenione, przez co odczuwamy zmęczenie i senność.

Czytaj także: Suplementy - vademecum

Gdy organizm jest osłabiony, np. w wyniku infekcji, wzrasta także zapotrzebowanie na cynk. Jego niedobory powodują upośledzenie procesu gojenia się ran, obniżenie odporności na infekcje, brak apetytu. Pierwiastek ten ma także znaczący wpływ na stan skóry, włosów i paznokci. Niebagatelne znaczenie dla funkcjonowania kobiecego organizmu zimą mają również przeciwutleniacze, takie jak witamina E, selen, beta-karoten, które chronią organizm przed szkodliwym wpływem nadmiaru wolnych rodników. Dodatkowo beta-karoten przekształcany jest w organizmie w witaminę A, która korzystnie wpływa na stan skóry.

W okresie zimowym nie powinniśmy zapominać także o uzupełnieniu witaminy D. Powodem tego jest fakt, że znaczną część dziennego zapotrzebowania na nią pokrywamy poprzez ekspozycję na działanie promieni słonecznych, których zimą brakuje. Niedobór witaminy D może prowadzić m.in. do osłabienia odporności i osteoporozy. Duże znaczenie w diecie ma także magnez, który wspomaga pracę układu nerwowego, mięśniowego oraz chroni organizm przed skutkami stresu. Uzupełniając niedobory tego pierwiastka z pewnością łatwiej pokonamy zmęczenie i oznaki zimowej depresji.

Czytaj także: Modne sposoby odchudzania

Regularne wspomaganie organizmu suplementami diety może przynieść wiele korzyści. Należy jednak pamiętać o właściwie zbilansowanej diecie, która powinna być głównym źródłem wszystkich niezbędnych składników odżywczych. Ponadto, wybierając suplement diety powinniśmy kierować się nie tylko porą roku, ale również indywidualnymi potrzebami organizmu. Zapotrzebowanie na poszczególne witaminy i składniki mineralne jest różne w okresie ciąży, w czasie menopauzy oraz zależy m. in. od prowadzonego trybu życia i wieku.

Źródło: Informacja prasowa

Reklama