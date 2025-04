Zabawa i alkohol to nierozłączna para na wielu uroczystościach. Następnego dnia towarzyszy im również "okropny ból głowy", zwany potocznie kacem. Zwykle pojawia się on następnego dnia po imprezie, często łączy się z mdłościami, suchością w gardle i zwiększonym łaknieniem. Do tych dolegliwości dochodzi nadwrażliwość na światło i hałas.

Reklama

Kac jest zatruciem organizmu spowodowanym wprowadzeniem do niego substancji trującej – aldehydu. To właśnie aldehyd powoduje męczące objawy. Uwalniające się w trakcie rozkładu alkoholu toksyny powodują przykre objawy kaca. Są różne sposoby, aby zwalczyć zły stan i wrócić do pełni sił.

Po pierwsze: uzupełnić wodę i niedobory witaminowe

Podstawą jest picie płynów. Alkohol wypłukuje wodę z organizmu, konieczne jest uzupełnienie utraconych witamin i minerałów. W takich sytuacjach najlepiej pić wodę oraz napoje izotoniczne. Niedobór potasu zaspokoi łagodny sok pomidorowy. Warzywa i owoce uzupełnią niedobory witaminowe, są również najlepszym sposobem na pozbycie się wolnych rodników. W szczególności owoce cytrusowe, jagody, papryka czy nać pietruszki dostarczą sporej ilości witaminy C. Ukojeniem dla żołądka będzie gorący rosół.

Po drugie: spacer

Pomimo spadku formy należy również dotlenić się. Krótki, nawet 15-minutowy spacer pobudzi krążenie i utlenieni wszystkie organy, w wyniku czego organizm szybciej upora się z trucizną.

Warto wiedzieć: Jak leczyć kaca?

Po trzecie: leki przeciwbólowe



Jeżeli ból nie ustępuje można sięgnąć po tabletkę przeciwbólową. Z tym należy jednak uważać. U osób spożywających alkohol istnieje szczególnie duże ryzyko uszkodzenia wątroby. Najpowszechniejsze substancje przeciwbólowe to paracetamol lub ibuprofen. Przy czym ten ostatni uważa się za bezpieczniejszy na kaca, ponieważ jego metabolizm odbywa się poza wątrobą i tak wystarczająco zatrutą alkoholem.

Po czwarte: wystrzegać się tzw. klina

Zdecydowanie należy się wystrzegać tzw. klina, czyli zapijania kaca kolejnym alkoholem, gorącej kąpieli, ostrego światła słonecznego oraz hałasu.

Pozostaje jednak pytanie, czy znając objawy kaca i niedogodności jakie pojawiają się wraz z nim Polacy potrafią bawić się bez alkoholu. Chyba nie. Badania TNS OBOP wskazują, że prawie 70 proc. polskiego społeczeństwa wśród najczęstszych powodów picia alkoholu wskazują chęć relaksu i odstresowania.

Polecamy: Czy istnieją naturalne sposoby walki z kacem?

Reklama

Źródło: Multi PR/ mk