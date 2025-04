W kremach do rąk i paznokci Kamill Hand & Nail Classic oraz Kamill Hand & Nail Sensitiv, poza wyciągiem z rumianku i bisabololem (substancjami, które są składnikiem wszystkich kremów i balsamów marki Kamill), znajdziemy ekstrakt z kukurydzy, który wyraźnie poprawia strukturę skóry, a także zmniejsza głębokość i ilość zmarszczek. Krem Kamill Hand & Nail Sensitive, przeznaczony dla rąk szczególnie wrażliwych, nie zawiera parabenów oraz substancji zapachowych i konserwujących mogących wywoływać reakcje alergiczne.



Krem do rąk i paznokci Kamill Hand & Nail Intensiv wzbogacono dodatkowo aloesem i olejem z awokado. Aloes poprawia ukrwienie skóry, przyspieszając proces regeneracji naskórka; nawilża i dezynfekuje. Olej z awokado ma wielką zdolność penetracji w głąb skóry, co pozwala torować innym substancjom odżywczym drogę do najgłębszych warstw naskórka. Zmiękcza i wygładza skórę, zwłaszcza suchą i zniszczoną, chroni ją przed działaniem szkodliwych czynników, działa jak naturalny filtr słoneczny.

Reklama

W gronie kremów do rąk Kamill znajduje się również coś dla tych, którzy nie lubią czuć, że właśnie użyli kremu do rąk, bo i tacy są wśród nas. Kamill Soft & Dry natychmiast się wchłania, nie pozostawiając na skórze tłustej powłoki. Wyciąg z rumianku koi i przynosi skórze ulgę, a dodatek olejku z pestek moreli i protein jedwabiu sprawia, że skóra jest świetnie nawilżona, jedwabiście miękka i jednocześnie uodporniona na szkodliwy wpływ środowiska zewnętrznego.

Reklama

Specjalistyczny krem do rąk Kamill Anti-Ageing zapobiegający starzeniu się skóry swoje działanie zawdzięcza nie tylko rumiankowi, ale również soi z fitosterolem, która wzmacnia lipidową barierę naskórkową, hamuje utratę wody oraz nawilża skórę i ją ochrania. Witaminy C i E, będące silnymi przeciwutleniaczami, chronią skórę przed wolnymi rodnikami, a więc przed przedwczesnym starzeniem, a filtry ochronne stanowią barierę przed promieniowaniem UVA/UVB.