O istnieniu recepty farmaceutycznej warto wiedzieć w nagłych przypadkach.

Co zrobić, kiedy jesteś akurat na urlopie, daleko od miejsca zamieszkania i Twojego lekarza specjalisty, a z jakiegoś powodu zabrakło Ci przyjmowanego leku? Bez paniki! Może Cię uratować recepta farmaceutyczna.

Czym jest recepta farmaceutyczna?



Jest to odpowiednik recepty lekarskiej, do wystawienia której zgodnie z obowiązującym Prawem Farmaceutycznym prawo ma kierownik danej apteki. Podobnie jak lekarska, zawiera ona informacje o pacjencie, któremu wydawany jest lek ( imię, nazwisko, adres ), nazwę, dawkę, ilość leku i datę wydania oraz podpis i pieczątkę farmaceuty.

Jakie leki możemy wykupić bez recepty lekarskiej?



Należy pamiętać, że nie każdy lek zwyczajowo przepisywany przez lekarza możemy uzyskać w ten sposób. Istnieją pewne wyjątki – należą do nich środki odurzające, psychotropowe i prekursory grupy I-R ( czyli substancje naturalne lub syntetyczne, które mogą zostać przetworzone na substancje z grupy odurzających lub psychotropowych lub służyć do ich utworzenia ( np. efedryna, pseudoefedryna, ergometryna czy ergotamina). Na te substancje recepta farmaceutyczna nie może być wystawiona.

Należy liczyć się z tym, że magister farmacji może nam wydać lek tylko w najmniejszym zarejestrowanym opakowaniu i w najmniejszej dawce terapeutycznej, a wydane na podstawie recepty farmaceutycznej medykamenty nie podlegają refundacji (płacimy pełną cenę leku).

Dlaczego możemy spotkać się z odmową?

Istotnym jest fakt, iż farmaceuta może wystawić nam taką receptę tylko w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia. Magister farmacji wystawiający receptę ponosi pełną odpowiedzialność za wydany lek, a wszystkie recepty zgodnie z aktualnymi przepisami podlegają ewidencji.

Ponadto na druku takiej recepty powinno znaleźć się uzasadnienie wydania leku. Dlatego ważne jest, aby farmaceuta dokonał prawidłowej oceny stanu zdrowia pacjenta i w oparciu o swoja wiedzę i doświadczenie podjął słuszną decyzję o wydaniu bądź odmowie wydania leku.

Farmaceuci nie chcą wystawiać takich recept, gdyż obawiają się nadużyć ze strony pacjentów. Lepiej więc zabezpieczyć się przed podobnymi wypadkami. Wyjeżdżając na urlop pamiętajmy, aby zabrać ze sobą zażywane leki, przechowywać je w bezpiecznym miejscu i w prawidłowy sposób. A w przypadku nieobecności naszego lekarza w terminie przypadającym na wizytę kontrolną zgłośmy się do osoby zastępującej go.