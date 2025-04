Badania kliniczne na mężczyznach



Ulotki zawierają niezwykle istotne informacje, dotyczące dawkowania, interakcji i działań niepożądanych. Niestety czytamy je sporadycznie. Powinniśmy wiedzieć, że chociaż zanim jakikolwiek lek trafi do sprzedaży, przechodzi przez szereg badań pod kątem bezpieczeństwa i skuteczności, to jednak występują różnice we wchłanianiu, magazynowaniu czy wydalaniu leków, uwarunkowane różnicami biologicznymi między kobietą a mężczyzną. Tymczasem firmy farmaceutyczne testując produkt nie mają obowiązku włączania do testów kobiet, wręcz preferują mężczyzn. Dzieje się tak ze względu na ryzyko, że kobieta może w czasie testów zajść w ciążę, co nie tylko zmieniłoby wyniki badania, ale także mogłoby stanowić ryzyko dla płodu. Ponadto kobiety mogą różnie przyswajać leki w różnych momentach cyklu miesięcznego.

Od 2004 roku firmy farmaceutyczne mają obowiązek podawania informacji ile kobiet i ilu mężczyzn uczestniczyło w badaniu klinicznym, przy czym nie zawsze liczba kobiet jest na tyle duża, by określić różnice w stosowaniu farmaceutyku dla każdej płci.

Co wpływa na wchłanianie i przyswajanie leków u kobiet?

Przewód pokarmowy i nerki u kobiet pracują wolniej, niż u mężczyzn, a większa ilość tkanki tłuszczowej w ciele kobiety także różnicuje absorbcję leku. Kobiety zwykle mają mniejszy ciężar ciała, dlatego często wystarczają im mniejsze dawki leku. Przede wszystkim jednak, ciało kobiety podlega miesięcznemu cyklowi, a ten ma wpływ na funkcjonowanie całego organizmu. „Zawartość wody w organizmie kobiety zmienia się wraz z kolejnymi fazami cyklu, dlatego może ulegać wahaniom stężenie leków, które są rozpuszczalne w wodzie.” - mówi Aleksandra Demiańczyk, biolog, ekspert dystrybutora komputerów cyklu. - „Ponadto zmiana poziomu hormonów w czasie cyklu ma wpływ na przemianę materii, co może zmniejszać, bądź zwiększać skuteczność przyjmowanych leków w zależności od dnia cyklu”.

Tabletki antykoncepcyjne



Zażywanie tabletek antykoncepcyjnych ma większy wpływ na skuteczność zażywanych leków, niż może się nam wydawać. Na przykład, kwas acetylosalicylowy (popularna aspiryna) jest rozkładany w organizmie kobiety wolniej, niż u mężczyzny, jednakże gdy kobieta stosuje doustną antykoncepcję hormonalną, różnica ta nie występuje. Z kolei paracetamol zostaje szybciej rozłożony przy stosowaniu pigułki antykoncepcyjnej, dlatego tabletka z paracetamolem wzięta na ból głowy działa znacznie krócej! „Nie wolno zapominać, że środki hormonalne to ogromna ingerencja w organizm. Pigułki mogą obniżać działanie pewnych leków, i odwrotnie - niektóre leki mogą obniżać działanie pigułki, np. antybiotyki, antydepresanty, środki nasenne. Równie skuteczną metodą antykoncepcyjną bo na poziomie 99,36%, a nie powodującą efektów ubocznych są inteligentne komputery.” - podsumowuje Aleksandra Demiańczyk.

Zanim weźmiesz lek



Przyzwyczajeni do wygodnych rozwiązań często bez namysłu sięgamy po różne „magiczne pigułki”, tymczasem wszystko to, co zażywamy, czyli także leki i suplementy, ma wpływ na funkcjonowanie naszego organizmu.

Dlatego w trosce o swoje zdrowie stosuj się do trzech prostych zasad:

Nie przyjmuj żadnych farmaceutyków na „własną rękę”. Konsultuj się z lekarzem, z farmaceutą. Zapytaj o skutki uboczne, o działania z innymi lekami, o bezpieczne stosowanie (np. zażywanie leku w trakcie posiłków, popijanie wodą). Dotyczy to także suplementów i innych specyfików również tych, sprzedawanych bez recepty. Czytaj ulotki dołączone do farmaceutyków. Nawet jeżeli są to tabletki od bólu głowy, które bierzesz od dawna – koncerny farmaceutyczne aktualizują ulotki. Sprawdzaj czy nadal możesz bezpiecznie stosować wybrany środek, zwłaszcza jeżeli przyjmujesz również inne preparaty. Bądź otwarta na sygnały płynące z twojego organizmu. Nie zagłuszaj każdego bólu głowy tabletką – czasem to sygnał przemęczenia, jaki wysyła ci twój organizm. Przy przewlekłych, niepokojących bólach czy nietypowych, uciążliwych objawach, zawsze konsultuj się z lekarzem.

