Ogólne zmęczenie i osłabienie organizmu, typowe objawy towarzyszące nam w jesiennych i zimowych miesiącach, mogą być powodem nasilającego się bólu mięśni pleców i całego ciała. Towarzyszący stale dyskomfort może niekorzystnie wpłynąć na nasze samopoczucie czy efektywność.

Ból pleców wywołany skurczem mięśni może przyjmować różne formy - od lekkiego dyskomfortu do osłabiającego bólu. Metod walki z przykrymi objawami jest wiele, jednak nie wszystkie można określić jako skuteczne. Terapia ciepłem przynosi niesamowite efekty - usuwa powstałe zmęczenie, dając jednocześnie uczucie komfortu. Co najważniejsze, jest możliwa do przeprowadzenia w domu. Dzięki elektrycznemu kocowi możesz pozbyć się dokuczliwego bólu bądź po prostu zrelaksować się w zaciszu własnych czterech kątów. Bez względu na porę dnia.

Koc elektryczny marki First Austria polecany jest przede wszystkim przy dolegliwościach kostnych i reumatycznych. Dzięki działaniu ciepła łagodzi powstałe nerwobóle, kojąc napięte i obolałe mięśnie. Niezastąpiony dla osób cierpiących na schorzenia związane z krążeniem krwi, likwiduje dolegliwość zmarzniętych dłoni i stóp. Niewątpliwą zaletą produktu jest jego rozmiar, który pozwoli wygodne otulenie się nawet dwóm osobom. Praktyczny, miękki i miły w dotyku koc można swobodnie prać. Sterowanie dwiema częściami koca możliwe jest dzięki dwóm niezależnym panelom kontrolnym. Produkt jest wyposażony w trzystopniowy wskaźnik temperatury.

Sprzęt zawiera polską instrukcję. W przypadku awarii obowiązuje 24-miesięczna gwarancja.

Koc elektryczny FA 8122:

- dwuosobowy

- posiada 2 odłączane panele kontrolne

- 100 % poliester

- 3 ustawienia temperatury ze wskaźnikiem LED

- ochrona przed przegrzaniem

- wymiary: 150 x 80 cm

- 230 V - 50 Hz - 60 W

Cena: 125 zł