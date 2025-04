Co to jest kodeina i jakie wykazuje działanie?



Kodeina jest składnikiem opium, otrzymuje się ją z morfiny, przez co ma znacznie słabsze działanie jako narkotyk niż sama morfina. Kodeina to biały proszek o gorzkim smaku, trudno rozpuszczalny w wodzie, bezzapachowy.

Kodeina wykazuje działanie:

przeciwbólowe,

przeciwkaszlowe,

uspokajające.

Kodeina w lecznictwie – dawkowanie i użycie



Najczęściej fosforan kodeiny wykorzystywany jest przy leczeniu suchego, uporczywego kaszlu.

Kodeinę można podawać:

doustnie,

doodbytniczo,

podskórnie.

Nigdy nie podajemy kodeiny dożylnie! Może to doprowadzić do wystąpienia reakcji anafilaktycznej czy obrzęku płuc.

W zależności od sposobu podania kodeina zaczyna działać po około 15-30 minutach, a jej działanie utrzymuje się maksymalnie do 6 godzin. Preparaty przeciwbólowe dostępne są zwykle bez recepty i zawierają od 8 do 15 mg kodeiny.

Efekty przyjmowania kodeiny



Działanie kodeiny przejawia się m. in. w postaci:

silnej euforii,

uczucia błogostanu,

uspokojenia,

zmniejszenia wrażliwości na ból.

Negatywne działanie kodeiny to np.:

zaburzenia snu,

nudności i wymioty,

zaparcia,

bóle i zawroty głowy,

objawy alergiczne takie jak wysypka czy swędzenie skóry.

zespół suchości jamy ustnej,

depresja oddechowa,

omdlenia.

Czy można uzależnić się od kodeiny?



„Każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać twojemu życiu lub zdrowiu” – bardzo ważne jest, abyśmy o tym pamiętali.

W przypadku kodeiny po długotrwałym stosowaniu dużych dawek może rozwinąć się uzależnienie, a także tolerancja na działanie przeciwbólowe i przeciwkaszlowe.

Uzależnienie od kodeiny jest uwarunkowane chęcią przeżywania stanu euforii czy silnego uspokojenia.

Odstawienie kodeiny wywołuje objawy zespołu abstynencyjnego w postaci:

depresji,

drażliwości,

zaburzenia snu,

apatii,

niechęci do działania

