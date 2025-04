Kolagen jest najważniejszym białkiem występującym w ludzkim ciele. Jest niezwykle ważnym składnikiem organizmu, występującym we wszystkich jego narządach, służąc jako substancja spajająca komórki. Słowo ,,kolagen’’ wywodzi się z języka greckiego: cola – klej oraz genno – rodzić. Słowa te w pełni oddają funkcje kolagenu, białka, które ,, klei i spaja".

Za co odpowiada kolagen?

Ze względu na swoje właściwości i rolę w organizmie określany jest mianem ,,białka młodości". Odgrywa strategiczną rolę wpływając na wiek biologiczny organizmu, jego młody wygląd, witalność, jędrność skóry, odporność, szybkość regeneracji, czyli krótko mówiąc długowieczność.

Kolagen stanowi aż 30% całkowitej masy białka ludzkiego i 70% masy białek w samej skórze! Jest budulcem między innymi skóry, kości, stawów, ścięgien, chrząstek, oka, organów wewnętrznych czy naczyń krwionośnych. To podstawowy budulec tkanki łącznej organizmu, która decyduje właściwie o wszystkim co jest związane z jego dobrą kondycją. Tkanka łączna spełnia rolę rusztowania dla komórek ludzkiego organizmu, tak jak szkielet dla ciała, co właśnie sprawia, że kolagen jest najważniejszym białkiem człowieka.

Niestety, jak każda część organizmu, kolagen ulega procesowi starzenia i podlega wymianie przez całe ludzkie życie. Im organizm starszy, tym więcej kolagenu ulega degradacji. Wymiana kolagenu w pełnym wymiarze odbywa się naturalnie tylko w młodym, zdrowym ciele do około 25 roku życia.

Jak dostarczyć go do organizmu?

Wysoki poziom kolagenu odpowiada za młody wygląd i zdrowe życie.