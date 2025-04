W jednej chwili potrafimy się śmiać, moment później płakać, by jeszcze sekundę potem znów być oazą szczęścia i spokoju – my kobiety jesteśmy zmienne, więc i nasz humor potrafi zmieniać się jak w kalejdoskopie. Wpływ na to ma jednak nie tylko charakter. "Wytłumaczyć się" powinny się także pigułki antykoncepcyjne. Ale czy są winne?

