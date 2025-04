Czym różni się kosmetyk od leku?

Kosmetyki to preparaty, które można nakładać, wcierać, rozpryskiwać na odpowiednią część ciała celem zwiększenia walorów estetycznych skóry. Z definicji wynika, że związki chemiczne zawarte w kosmetykach nie powinny ingerować w strukturę i procesy metaboliczne zachodzące w powłoce skórnej. To odróżnia je od leków, które to, używane do diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób mogą zmieniać stan funkcjonalny komórek skóry.

Kosmeceutyki

Jednak na rynku pojawiła się grupa kosmetyków, która oprócz działania pielęgnacyjnego wykazuje działanie lekko lecznicze lub wspomagające leczenie. Preparaty te zostały nazwane kosmeceutykami. Zawierają one aktywne czynniki, które mają zdolność wpływania na procesy fizjologiczne zachodzące w skórze człowieka. Można je nabyć w aptece, o wiele rzadziej w drogeriach, Jednak nie ma żadnych regulacji prawnych, które rozdzielałyby kosmetyki od kosmeceutyków i te ostatnie stawiały na aptecznych półkach, a nie w drogeriach.

Dla kogo są kosmeceutyki?

Grupą docelową użytkowników kosmeceutyków są osoby walczące z problemami dermatologicznymi, a także defektami skóry takimi jak: zmarszczki, cellulit, zaskórniki, rozstępy. Dlatego stosowane preparaty muszą łączyć działanie pielęgnacyjne z działaniem wspomagającym leczenie, które również usuwa bądź redukuje niedoskonałości skóry. Specjalistyczne kosmetyki wzbogacane są w antyoksydanty, witaminy, związki mineralne, ekstrakty roślinne, fitoestrogeny, kwasy owocowe, cytokininy, wyciągi roślinne, zawierają również związki wykazujące działanie modyfikujące czynności komórek (czyli działanie charakterystyczne dla związków zawartych w preparatach leczniczych).

Jak powstają?

W wytwarzaniu kosmeceutyków wykorzystuje się najnowsze ociągnięcia biotechnologii i farmakologii, uzyskując bogaty skład preparatów o zwiększonej ilości i dużym stężeniu związków aktywnych. To właśnie zwiększona ilość związków i ich stężenia pozytywnie wpływa na efekty stosowania. W większym stopniu następuje stymulacja regeneracji skóry oraz intensyfikacja korzystnego wpływu na jej odporność.

Kosmetyki a kosmeceutyki

Dodatkowo, istotną różnicą pomiędzy kosmetykami dostępnymi w drogeriach, a tymi aptecznymi, są warunki wytwarzania i badania preparatów. Kosmeceutyki produkowane są z zachowaniem standardów produkcji preparatów leczniczych, co zmniejsza poziom ryzyka wywołania uczuleń u użytkowników. Preparaty poddawane są również restrykcyjnym badaniom dermatologicznym, co wyklucza wywoływanie podrażnień i zwiększa bezpieczeństwo stosowania preparatów w przypadku np. skóry wrażliwej. W składzie kosmeceutyków rzadziej, czasami wcale nie znajduje się związków zapachowych, konserwantów, czy sztucznych barwników, które mogłyby wywoływać reakcje alergiczne.

Oczywiście specjalistyczne kosmetyki pomimo wielu ulepszeń nadal są tylko kosmetykami, więc nie będą wykazywały pełnego działania leczniczego, nawet przy zwiększeniu stężenia okreśłonych związków. Mogą one niekiedy powodować uczulenia lub podrażnienia. Jeżeli masz problemy dermatologiczne bądź defekty skóry najpierw skonsultuj się ze specjalistą, kóry wyznaczy ci odpowiednią sciężkę leczenia, nie wykluczone, że przy użyciu kosmeceutyków.