Zawarty w kremie sukralfat oraz allantoina działają kojąco oraz łagodząco, przywracając uczucie komfortu i uspokojenia skóry, a związki miedzi i cynku znane są ze swoich właściwości antybakteryjnych, antyoksydacyjnych i ochronnych.

Krem kojąco – regenerujący Zinalfat pielęgnuje, przyspiesza proces gojenia i chroni skórę podrażnioną, ze szczególnym uwzględnieniem:

- podrażnień skóry po zabiegach kosmetycznych i z zakresu dermatologii estetycznej np. po depilacji, goleniu, mikrodermabrazji;

- otarć naskórka, zadrapań;

- złuszczeń i/lub pękania nabłonka warg (np. zajady);

- skóry z objawami miejscowych zmian zapalnych (np. odparzenia, pieluszkowe zapalenie skóry);

- skóry przesuszonej, z objawami podrażnień wywołanych przez czynniki zewnętrzne (np. chlorowana woda, detergenty, inne).

Zinalfat to skuteczne składniki:

Antybakteryjne – siarczan cynku, tlenek cynku, siarczan miedzi

Łagodzące podrażnienia - allantoina, sukralfat

Przyspieszające procesy gojenia – sukralfat, alantoina, siarczan miedzi, siarczan cynku, tlenek cynku.



Zinalfat krem to produkt hypoalergiczny, idealny dla osób o skórze bardzo wrażliwej i atopowej. Starannie opracowana receptura nie zawiera barwników, kompozycji zapachowych ani konserwantów. Wszechstronne zastosowanie kremu Zinalfat sprawia, że jest on niezastąpiony w każdej domowej apteczce.



Zinalfat to krem kojąco – regenerujący, który zalecany jest w pielęgnacji skóry wrażliwej, skłonnej do podrażnień. Doskonale koi i łagodzi podrażnioną skórę po zabiegach kosmetycznych np. po depilacji, goleniu, peelingu. Przyspiesza proces gojenia, regenerację naskórka np. po odparzeniach, otarciach, pęknięciach, zadrapaniach. Działa antybakteryjnie. Rekomendowany jest także do stosowania w pieluszkowym zapaleniu skóry u dzieci. Dzięki delikatnej konsystencji dobrze się rozsmarowuje i wchłania. Nie zawiera konserwantów

Produkt hypoalergiczny. Cena opakowania: tuba 50 ml – 33 zł

Krem Zinalfat jest dostępny w aptekach, bez recepty.

Cena opakowania: tuba 50 ml - ok. 33 zł