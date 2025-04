Trudno przekonać zimą malucha, że nałożenie na buzię warstewki kremu ochroni go przed szkodliwym działaniem słońca i tajemniczego promieniowania. A i nie wszystkie mamy zdają sobie sprawę z tego, że odbijające się od śniegu promienie słoneczne są bardzo niebezpieczne dla skóry ich dzieci. Na tubce nowego kremu na zimę z filtrem UV Skarbu Matki panoszy się – dumny z zimowego szalika i czapeczki – pingwinek, a zawartość pachnie jak lody waniliowe i chroni przed szkodliwymi promieniami ultrafioletowymi, przed wiatrem i mrozem.

Kiedy warto używać kremu z filtrem UV Skarb Matki

Krem działa pielęgnacyjnie, natłuszcza skórę, chroniąc ją przed wysuszaniem przez wiatr i działaniem niskich temperatur; jest wyjątkowo łagodny i delikatny. Może być stosowany od szóstego miesiąca życia. Działanie ochronne kremu opiera się na aż dwóch rodzajach filtrów słonecznych – fizycznym i chemicznym. Sun Protection Factor (SPF) 20 skutecznie zabezpiecza skórę dziecka przed szkodliwym promieniowaniem UV. Jego wysokość została optymalnie dobrana do potrzeb małego użytkownika – chroni przed oparzeniem, ale pozwala "pobrać" słoneczną energię potrzebną do wytwarzania w organizmie witaminy D (niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania układu kostnego).

Skład

Dwutlenek tytanu pełni rolę filtra fizycznego, tworząc na powierzchni skóry barierę dla promieni UV (odbija światło). Świetnie sobie radzi zarówno z promieniami UVA jak i UVB. Filtry chemiczne zaś pochłaniają promieniowanie, zamieniając je w nieszkodliwą energię cieplną. Skład kremu UV Skarb Matki wzbogacają emolienty (Hydrogenated Castor Oil, Caprylic/Capric Triglyceride) – składniki, które nie tylko natłuszczają skórę, ale też zatrzymują naturalną wilgoć w tkankach. Witamina E zawarta w kremie odpowiada za regenerację i ochronę naskórka, zabezpiecza przed wysuszeniem i działaniem wolnych rodników. Krem łatwo rozprowadza się na skórze i jest wodoodporny, dzięki czemu nasz maluch może bezpiecznie uczestniczyć w podwórkowej bitwie na śnieżki.

Jak mogą produkt wykorzystać dorośli

Obdarzeni wrażliwą i skłonną do podrażnień skórą dorośli również mogą z powodzeniem stosować krem z filtrem UV Skarbu Matki podczas zimowych szaleństw na śniegu. Nawet trzydziestolatkom przychodzi czasem nieodparta ochota na ulepienie bałwana i poturlanie się po śniegu – solo albo w duecie...

Opakowanie

Krem z filtrem UV Skarb Matki ma opakowanie w formie obsypanej śnieżynkami poręcznej tuby z wizerunkiem ubranego w czapkę i szalik pingwinka. Mieści się w kieszeni i torebce, dzięki czemu bez problemu można go zabrać na każdy spacer.

Okres trwałości i liczba aplikacji

Krem z filtrem UV firmy Skarb Matki należy starannie nanieść na odsłonięte powierzchnie skóry przed zimową przechadzką i zrobić to ponownie po 2-3 godzinach. 75 ml gęstego kremu wystarczy na cały zimowy sezon – nawet wtedy, gdy z kremu, oprócz dziecka, będzie korzystała również mama. Pingwinkowy krem ma dwuletni okres przydatności do użycia.

Tubka zawierająca 75 ml kremu z filtrem UV z serii Skarb Matki kosztuje ok. 17 zł. Krem z pingwinkiem można nabyć w większości aptek oraz w najlepszych sklepach z artykułami dla małych dzieci. Jeśli nie chce nam się wychodzić z domu (to informacja dla tych, którzy boją się mrozu i śniegu), produkt możemy zamówić w sklepiku internetowym www.skarbmatki.pl.