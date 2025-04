Oczywiście niemożliwe jest wykrwawienie się na śmierć z niewielkiej rany powstałej po ukłuciu lub skaleczeniu ostrym narzędziem. Jednakże sącząca się krew może spowodować wiele innych, nieprzyjemnych problemów. Pomijając już kwestię estetyki oraz wrażliwości na otwarte zranienia, to plamy z krwi są jednymi z trudniej usuwalnych.

Okazuje się jednak, że istnieje niezwykle wygodny sposób na zatamowanie krwawienia. To NEWAID Spray hemostatyczny Stop Krew dystrybuowany na polskim rynku przez firmę Galena. Ten preparat to nowoczesny i zupełnie unikalny na polskim rynku produkt. Zawiera tylko naturalne składniki, pochodzące między innymi z bawełny. Dzięki nim spray jest zupełnie bezpieczny, także dla maluchów i osób starszych. Tak więc koniec z przyklejaniem plastrów (niewygodnych, nieładnych i uciążliwych. Preparat szczególnie docenią z pewnością dzieci, którym nieznośne opatrunki nie będą już przeszkadzały w zabawie. Używając NEWAID Stop Krew, wystarczy tylko spryskać uprzednio zdezynfekowaną ranę i... można przestać się martwić!

Dzięki składnikom zawartym w preparacie dochodzi do ich koagulacji z krwią, czego wynikiem jest całkowite zatamowanie krwawienia. Po spryskaniu rany, na jej powierzchni tworzy się wodoodporna warstwa zabezpieczająca. Nie dość, że pełni ona funkcję ochronną, to na dodatek przyspiesza gojenie rany. Dzieje się tak dlatego, że powłoka ta doskonale przepuszcza powietrze. Jednocześnie, całkowicie pokrywa ranę białą powłoką, nie narażając nikogo na oglądanie skaleczonego miejsca.

NEWAID Spray hemostatyczny Stop Krew może na stałe zagościć w domowych apteczkach. Łatwość użycia, niezależnie od miejsca i sytuacji, czyni go uniwersalnym i bardzo pomocnym preparatem. Aerozol o pojemności 34 ml, co odpowiada ok. 40-50 aplikacjom, znajdziemy w aptekach, a kosztuje ok. 18-19 zł.