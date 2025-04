Biały uśmiech i świeży oddech nie zawiodą Cię przy żadnej okazji – niezależnie od tego, gdzie się znajdziesz i ile kosztują rzeczy, które masz na sobie, będziesz czuć się komfortowo. Twój uśmiech MAX WHITE będzie mówić za Ciebie - to Twój największy atut i najlepsza inwestycja.

Reklama

Nowa pasta do zębów Colgate MAX WHITE jest nasycona setkami białych mikro-kryształków. Podczas szczotkowania kryształki rozpuszczają się, a z formuły pasty uwalniana jest eksplozja wybielającej siły, która przywraca zębom naturalną biel. Dodatkowo pasta Colgate MAX WHITE walczy z próchnicą i odświeża oddech. W efekcie Twoje zęby są MAX WHITE!

Pojemność: 125 ml w tubie, cena – 7,49 zł (rekomendowana w hipermarketach)

Colgate MAX WHITE to również rewolucyjne pasty w płynie, które stanowią unikalne połączenie pasty do zębów i płynu do płukania ust.

Pojemność: 100 ml w płynie, cena – 7,49 zł (rekomendowana w hipermarketach)

Reklama

Formuła nasycona mikro-kryształkami jest MAX skuteczna, a zarazem łagodna – pasty mogą być używane nawet przez dzieci. W skład formuły past Colgate MAX WHITE wchodzi m.in. fluorek sodu, który zgodnie z wynikami badań klinicznych pomaga chronić zęby przed powstawaniem ubytków. Krzemionka pomaga usuwać płytkę nazębną i przebarwienia, przyczyniając się do przywrócenia zębom ich naturalnej bieli, a mięta odświeża oddech.