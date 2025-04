Wybór leku na hemoroidy uzależniony od stopnia zaawansowania choroby. Jeśli hemoroidy nawracają i problem jest mocno nasilony, zwykle samo leczenie farmakologiczne nie wystarcza. Jeżeli jednak to dopiero początek kłopotów, z powodzeniem można sobie poradzić stosując preparaty apteczne.

Leki doustne na hemoroidy

Na pewno są najłatwiejsze w stosowaniu. W grupie tego typu leków znajdziesz m.in. preparaty zawierające substancje usprawniające krążenie żylne. Należą do nich: diosmina, rutozyd, witamina C, wyciąg z ziela ruszczyka. W leczeniu hemoroidów stosuje się również leki przeczyszczające, których celem jest ułatwienie wypróżniania. Mogą one zawierać błonnik, substancje powlekające (np. parafinę). W przypadku bólu zaś stosuje się leki przeciwbólowe, np. zawierające paracetamol lub ibuprofen.

Czopki i maści na hemoroidy

Czopki, maści i żele zazwyczaj zawierają podobne substancje. Różnią się jednak sposobem aplikacji. Czopki mają jednak tę przewagę, że działają nieco głębiej i pomagają nawet w bardziej zaawansowanej chorobie. Maści i czopki na hemoroidy zazwyczaj zawierają:

substancje o działaniu znieczulającym, np. lidokainę i benzokainę,

składniki uszczelniające naczynia krwionośne, np. heparynę, wyciąg z kasztanowca,

, np. heparynę, wyciąg z kasztanowca, wyciągi roślinne działające łagodząco, np. wyciąg z oczaru, kory dębu.

Zioła na hemoroidy

W walce z hemoroidami pomogą także m.in. ziołowe nasiadówki. Ograniczają one stan zapalny, obkurczają rozpulchnione błony śluzowe, działają znieczulająco i odkażająco. Do tego rodzaju zabiegu najlepiej zastosować napar z kory dębu, oczaru wirginijskiego, kasztanowca zwyczajnego, kozieradki pospolitej lub krwawnika pospolitego. Można też kupić w zielarniach gotowe mieszanki.

Uwaga! Jeśli po dwóch tygodniach samodzielnego leczenia objawy nie ustępują, koniecznie należy udać się do lekarza. Być może choroba jest tak zaawansowana, że trzeba będzie zastosować leczenie chirurgiczne.

