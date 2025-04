Fot. Fotolia

Reklama

Co trzeba suplementować podczas ciąży?

Zgodnie z opinią specjalistów, oprócz prawidłowo zbilansowanej diety, każda przyszła mama powinna pamiętać o dodatkowej suplementacji składników odżywczych, których nie jest w stanie dostarczyć razem z pożywieniem.

Jeszcze przed zajściem w ciążę kobieta powinna zażywać 400 µg kwasu foliowego dziennie, który chroni jej dziecko przed wrodzoną wadą cewy nerwowej. Niestety w Polsce, w okresie przedkoncepcyjnym stosuje go tylko około 30% kobiet.

Następnym składnikiem, o którym warto pamiętać jest witamina D, która aż w 80% syntetyzowana jest w skórze, a jedynie w 20% dostarczana z pokarmem.

Ze względu na położenie geograficzne Polski i niskie nasłonecznienie, co druga przyszła mama ma jej zbyt mało w swoim organizmie.

Zobacz także: Wczesna ciąża zwiększa ryzyko przedwczesnego porodu

"Kolejnym istotnym elementem, który wpływa na budowę mózgu dziecka, jego wzrok, a także cały rozwój układu nerwowego jest kwas DHA" – mówi Agnieszka Pawłowska –Wypych.

Zgodnie z zaleceniami Grupy Polskich Ekspertów przyszłe mamy powinny suplementować około 500 mg DHA dziennie.

"W przypadku ciąż zagrożonych przedwczesnym porodem, dawka ta jest zwiększona do 1000 mg" – przypomina Agnieszka Pawłowska –Wypych.

Reklama

Suplementacja w ciąży jest konieczna!

Niejednokrotnie od lekarzy i dietetyków słyszymy, że „jesteś, tym, co jesz”. Większość z nas obok tego typu komunikatów przechodzi obojętnie stwierdzając, że problem ten na pewno nas nie dotyczy.

Co jednak gorsze, według wyników wyżej przytoczonego badania, postępuje tak ponad połowa przyszłych mam, zapominając, że odpowiada nie tylko za swoje zdrowie, ale i swojego dziecka.

Czasami wprowadzenie nawet niewielkich zmian do dotychczasowego trybu życia, może zapobiec otyłości, cukrzycy czy schorzeniom sercowo-naczyniowym w dorosłym życiu twojego malucha.

Źródło: Materiały prasowe TKM Group

Zobacz także: Dlaczego w ciąży należy pić więcej wody?