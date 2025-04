Dlaczego szczepionkę lepiej jest kupić w aptece?

Szczepionki obowiązkowe dostarczane są do przychodni przez Sanepid. Są one bezpłatne i pacjent otrzymuje je bezpośrednio na miejscu, bez konieczności dokonania zakupu. Z kolei szczepienia zalecane, które są dodatkowo płatne możemy zakupić w aptece.

Do niedawna zdarzało się, iż szczepionki były sprzedawane w przychodniach, pod pretekstem opłaty za usługę wykonania szczepienia. W grudniu 2010 roku ukazało się zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, w którym podkreślono, iż wykonanie szczepień, zarówno obowiązkowych, jak i zalecanych, jest bezpłatne. Z powyższego względu zniknęła możliwość zakupu szczepionek w przychodniach. Nie jest to jedyny powód, który uzasadnia konieczność zakupu szczepionek w aptece.

Znacznie poważniejszym argumentem, przemawiającym za koniecznością zakupu szczepionki w aptece jest kwestia prawidłowego przechowywania produktu leczniczego, co gwarantuje jego dobrą jakość, a to z kolei jest warunkiem koniecznym do wykonania bezpiecznego i skutecznego szczepienia.

Jak przechowywana jest szczepionka w aptece i w przychodni?



Apteka jest placówką zobowiązaną do przechowywania wszystkich leków w optymalnych warunkach, gwarantujących ich stabilność. Szczepionki muszą być przechowywane w lodówkach o odpowiedniej, stale kontrolowanej temperaturze, w odpowiedniej wilgotności oraz wymagają nadzoru nad ich datą ważności. Takie warunki zapewnione są w aptece, gdzie codziennie mierzona jest temperatura i wilgotność powietrza, lodówki apteczne zabezpieczone są na wypadek odłączenia prądu, a komputerowy system apteczny nie pozwoli na wydanie leku przeterminowanego.

Natomiast warunki przechowywania szczepionek w przychodniach są wątpliwe - niejednokrotnie zdarzało się, iż szczepionki były przetrzymywane w zwykłych szafkach.

Bezpieczne szczepienie



Wykonanie szczepienia zalecanego wymaga wizyty u lekarza w celu otrzymania recepty na szczepionkę, wizyty w aptece w celu zakupu szczepionki oraz kolejnej wizyty w przychodni w celu wykonania szczepienia. Cały proces jest czasochłonny, ale gwarantuje dobrą jakość zakupionej szczepionki, co sprzyja bezpieczeństwu i skuteczności szczepienia.

Jak transportować szczepionkę?



Według obecnych zaleceń ekspertów czas od zakupu szczepionki do wykonania szczepienia nie powinien być dłuższy niż godzina. Na czas transportu z apteki wydawane jest wraz ze szczepionką specjalne opakowanie gwarantujące zachowanie tzw. „zimnego łańcucha”, czyli wymaganej temperatury przechowywania szczepionki.