Jeśli jesteś zwolenniczką medycyny naturalnej, koniecznie zaopatrz się w kwas kaprylowy! Badania wykazują, że regularne przyjmowanie go zabezpiecza przed wieloma uciążliwymi chorobami. Kwas kaprylowy to cudowny środek leczniczy, którym śmiało można zastąpić antybiotyki. Dowiedz się, jakie właściwości posiada i jak należy go stosować.

Czym jest kwas kaprylowy?

Kwas kaprylowy to nasycony kwas tłuszczowy. Jest kwasem oktanowym, co oznacza, że w jego strukturze znajduje się osiem atomów węgla. Jego wzór chemiczny to CH3(CH2)6-COOH. W temperaturze pokojowej ma postać oleistej cieczy o specyficznym zapachu. Temperatura topnienia tego kwasu wynosi ok. 16,5 stopni Celsjusza, krzepnięcia - 16, wrzenia - 237 stopni.

Gdzie występuje?

Kwas kaprylowy znajduje się zarówno w tłuszczach roślinnych, np. w oleju kokosowym i palmowym, jak i zwierzęcych, np. w mleku różnych ssaków (krowim i ludzkim).

Jakie wykazuje właściwości?

Kwas kaprylowy to naturalny antybiotyk pomocny w leczeniu wielu chorób. Dzięki właściwościom lipofilnym wyniszcza bakterie i grzyby. Warto go przyjmować, ponieważ:

Zapobiega chorobom układu pokarmowego - hamuje rozwój bakterii przecinkowca, pałeczki okrężnicy oraz czerwonki. Regeneruje przewód pokarmowy - pomaga w odbudowie nabłonka i owrzodzeń. Wykazuje działanie przeciwgrzybiczne - polecany jest w leczeniu kandydozy (zakażenia grzybem Candida albicans), zwanej drożdżycą. Drożdże z rodzaju Candida atakują najczęściej przewód pokarmowy, jamę ustną i narządy płciowe. Badania wykazują, że systematyczne stosowanie kwasu kaprylowego redukuje liczbę drożdżaków. Ogranicza łaknienie cukru - przyjmowanie kwasu zmniejsza apetyt i obniża ochotę na słodycze, dlatego warto wprowadzić go do codziennej diety. Wpływa na poziom cholesterolu - stwierdzono, że kwas kaprylowy obniża zawartość cholesterolu we krwi.

Jak stosować kwas kaprylowy?

Kwas kaprylowy najlepiej przyjmować w postaci kapsułek, ponieważ najskuteczniej działa na nasz organizm. Dzienna dawka wynosi ok. 300-500 mg. Warto zażywać go z preparatami bogatymi w cynk oraz wapń, bowiem zwiększają jego wchłanianie.

Kwas dostępny jest na rynku także w formie kremów, maści, emulsji i roztworów do stosowania zewnętrznego lub na błony śluzowe. Optymalne stężenie kwasu wynosi od 5 do 10%. W aptekach można nabyć również leki dopochwowe zwalczające objawy grzybicy pochwy.

