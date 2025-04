Ciągle narażeni jesteśmy na różnego rodzaju schorzenia stóp. Często problemy bagatelizujemy. Lamisilatt to lek nowej generacji, który posiada właściwości przeciwgrzybiczne wobec różnorodnych gatunków grzybów odpowiedzialnych za nasze problemy. Skarżymy się na liczne pęchęrzyki i pęcherze pojawiające się na jednej lub dwóch stopach między palcami. Źle dobrane buty, skarpetki ze sztucznych materiałów jesienią, niewłaściwa higiena - powodów może być wiele. Im szybciej zaczniemy stosować Lamisilatt w postaci kremu, żelu (Lamisilatt Dermgel) lub aerozolu, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo rozwoju niezwykle poważnych schorzeń, np. grzybicy paznokci, do której dochodzi w przypadku długo utrzymującej się grzybicy stóp. Lamisilatt zabija grzyby już w ciągu 7 dni! Zapewnia skuteczną ochronę przed nawrotem choroby (nawet do 3 miesięcy), ponieważ jego działanie terapeutyczne utrzymuje się jeszcze długo po zakończeniu leczenia. A to wszystko dzięki substancji grzybobójczej, zwanej terbinafiną (zabija grzyby już od pierwszego dnia kuracji). Preparat jest nie tylko prosty i wygodny w użyciu, ale także bezpieczny.

Lamisilatt krem 1% - 23,59 zł

Lamisilatt Dermgel (w żelu) 1% - 27,13 zł

Lamisilatt w aerozolu 1% - 30,54 zł

Lamisilatt w płynie 1 % - 33,64 zł