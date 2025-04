Lek recepturowy

Leki recepturowe to leki, które wykonywane są w aptece. Ich zaletą jest to, że ich skład odpowiada dokładnie zapotrzebowaniu pacjenta. Jakie inne zalety mają leki recepturowe? Dlaczego leki recepturowe są rzadko przygotowywane?

Przeczytaj: Lek recepturowy – lek zrobiony w aptece

Gdzie trzymać leki?

Pomimo że leki mają własne opakowanie, nie zawsze chroni je ono przed uszkodzeniem. Gdzie i w jaki sposób powinny być przechowywane leki? Czy można je trzymać w szafce w łazience, czy raczej w lodówce? Co zrobić, gdy od ostatniego użycia leku minął już jakiś czas? Jak długo po otwarciu opakowania można przyjmować lek?

Przeczytaj: Jak przechowywać leki w domu i w podróży?

Leki przeterminowane

Pewnie niejednokrotnie zdarzyło ci się znaleźć w twojej domowej apteczce przeterminowany lek. Najpewniej wyrzuciłaś go do kosza. Czy na pewno jest to dobry pomysł? Dowiedz się, gdzie wyrzucić leki? Jak je zabezpieczyć, żeby nie zostały przypadkiem spożyte przez zwierzęta? W jaki sposób utylizowane są środki farmaceutyczne?

Przeczytaj: Przeterminowane leki – jak się ich pozbyć?

Krople do oczu – leki o specyficznym sposobie podania

Wszystkim się wydaje, że stosowanie kropli do oczu jest dziecinnie łatwe. Jedynym problemem może być odczuwane szczypanie. Czy wiesz, w jakiej odległości od oka powinien być trzymany zakraplacz? Czy po zakropieniu oka można mrugać? Czy z jednego opakowania kropli może korzystać kilka osób? Jeśli nie znasz odpowiedzi na te pytania, przeczytaj artykuł:

Jak stosować krople do oczu?

Czy leki mogą ci zaszkodzić?

Wiele leków może wykazywać działanie toksyczne lub niepożądane. Z jakimi konsekwencjami przyjmowania farmaceutyków mamy do czynienia najczęściej? Czy leki wpływają toksycznie na płód? Które leki mogą wykazywać działanie rakotwórcze? Z jakimi substancjami leki mogą wchodzić w interakcje i co to oznacza dla pacjenta?

Przeczytaj: Jakie szkodliwe działanie mogą mieć leki?