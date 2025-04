W chorobach serca często musimy przyjmować duże ilości leków. Tak naprawdę tylko od nas zależy, czy leczenie da rezultaty. O lekach trzeba pamiętać. Co zrobić, gdy nas to przerasta? Oto kilka porad.

Kilka leków w jednym

Z pomocą osobom, których przerasta liczba pigułek, przychodzą firmy farmaceutyczne. Produkują one tzw. leki złożone, zawierające połączenia 2., a czasem i większej liczby często kojarzonych preparatów.

Jeśli zapominasz przyjąć tabletkę o właściwej porze

Jednak, jeśli nawet po zmniejszeniu ilości tabletek nie pamiętamy o ich przyjmowaniu w odpowiednim czasie, zaopatrzmy się w specjalne pudełeczka z podziałką na pory dnia (rano/południe/wieczór).

Jeśli problemem jest cena

Często sprawą najtrudniejszą jest zakup przepisanych leków. Nie wstydźmy się powiedzieć lekarzowi o naszych ograniczeniach finansowych, a z pewnością da się coś w tej sprawie zrobić, np. zmienić lek oryginalny na inny, tańszy preparat (oczywiście w sytuacjach, gdy nie ma to wpływu na leczenie).

Do lekarza wybierz się z rodziną

Ponadto na wizytę lekarską nie przychodźmy samemu. Jeśli potowarzyszy nam ktoś z rodziny, małżonek lub dzieci, to łatwiej będzie zapamiętać i później właściwie wprowadzić w życie wskazówki odnośnie leczenia. Leczenie prowadzone w ścisłej współpracy z lekarzem pozwoli uzyskać lepszy efekt i bardziej dostosować go do naszych potrzeb.