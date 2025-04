Jak powinna wyglądać recepta?

Recepta to ważny dokument, na podstawie którego farmaceuta może wydać nam zapisany przez lekarza lek. Recepty często są wypełniane nieczytelnie, przez co może zaistnieć konieczność powrotu do lekarza po kolejną receptę. Sprawdź, jakie informacje powinny znajdować się na recepcie, aby w porę skontrolować jej poprawność i uniknąć konieczności biegania pomiędzy apteką a przychodnią.

Leki generyczne

Leki generyczne mają taki sam skład jak leki oryginalne. Muszą mieć też identyczną postać farmaceutyczną. Dlaczego wprowadzane są do sprzedaży leki generyczne? Czy rzeczywiście mają one identyczne działanie jak leki oryginalne? Czy zawsze można zamienić zapisany lek na jego tańszy odpowiednik?

Czym jest badanie kliniczne?

Badania kliniczne mogą być przeprowadzane przez uczelnie medyczne, koncerny farmaceutyczne oraz Międzynarodowy Czerwony Krzyż. Ich zadaniem jest ocena skuteczności i bezpieczeństwa leków lub metod terapii. Jakie ryzyko i niebezpieczeństwa wiążą się z udziałem w eksperymencie. Jakie są korzyści z udziału w eksperymencie? Czy warto jest wziąć udział w badaniu?

Okulary od pracodawcy

Jeżeli pracownik spędza przed monitorem minimum połowę dobowego wymiaru czasu pracy, to może uzyskać od pracodawcy zwrot kosztów zakupu okularów. Jakich zawodów dotyczy ta zasada? Jaka jest wysokość refundacji? Co zrobić, aby uzyskać częściową dopłatę do okularów?

Kiedy receptę może wystawić aptekarz?

Farmaceuta ma możliwość wystawienia tzw. recepty farmaceutycznej. Świadomość istnienia takiej recepty i wiedza na temat tego, jak ją uzyskać może okazać się niezbędna, w momencie gdy zabraknie ci leków na wyjeździe lub twój lekarz nie będzie dostępny. Czym jest recepta farmaceutyczna? Jakie leki mogą być na niej zapisane? Czy farmaceuta może się nie zgodzić na wystawienie nam recepty?

