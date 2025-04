Preparaty stosowane w suchości pochwy

Suchość pochwy to bardzo częsta dolegliwość dotykająca wiele kobiet. Jak uniknąć tego problemu? Czy istnieją skuteczne sposoby walki z suchością pochwy? Na rynku dostępne są preparaty łagodzące otarcia i podrażnienia pochwy. Który z lubrykantów wybrać? Dowiedz się, czego unikać i na co zwracać szczególną uwagę, aby zwiększyć komfort fizyczny oraz psychiczny podczas stosunków seksualnych?

Przeczytaj: Preparaty stosowane w suchości pochwy - wady i zalety

Reklama

Jak walczyć z impotencją?

Coraz częściej problemy z potencją dotykają młodych mężczyzn. Co powoduje zaburzenia erekcji oraz do czego mogą prowadzić? W jaki sposób zapobiec przykrym dolegliwościom podczas seksu z partnerką? Leki ziołowe, terapia hormonalna a może wystarczy dieta? Sprawdź metody rozwiązywania problemów z brakiem wzwodu.

Zobacz: Jak wybrać skuteczny środek na poprawę potencji?

Sposoby zapobiegania nieplanowanej ciąży, czyli jaki rodzaj antykoncepcji wybrać?

Obecnie na rynku dostępny jest szereg środków antykoncepcyjnych. Kuracje hormonalne, sposoby chemiczne, ingerencja chirurgiczna czy też metody alternatywne. Która z nich jest najbardziej skuteczna? Poznaj wady i zalety stosowania tabletek antykoncepcyjnych, prezerwatyw oraz innych metod, które pomogą ci zapobiec niechcianej ciąży.

Przeczytaj: Rodzaje antykoncepcji - co wybrać?

Wpływ leków psychotropowych na życie seksualne

Udowodniono, iż leki psychotropowe wykazują negatywny wpływ na czynności seksualne. W jaki sposób środki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych wpływają na popęd płciowy, a w konsekwencji na życie seksualne? Czym różni się oddziaływanie tych leków w przypadku kobiet i mężczyzn? Dowiedz się, jaki związek istnieje pomiędzy oddziaływaniem środków o działaniu psychotropowym a zdolnością do posiadania erekcji oraz poziomem libido.

Przeczytaj: Leki psychotropowe a seks

Reklama

Czy zażywanie witaminy C może obniżyć działanie środków antykoncepcyjnych?

Dodatkowe przyjmowanie witaminy C jest bardzo częstym sposobem zapobiegania infekcjom oraz poprawiania odporności. Czy witamina C wchodzi w reakcję z lekami hormonalnymi? W jaki sposób zadbać o własne bezpieczeństwo oraz uniknąć niepożądanych skutków łączenia witamin z pigułkami antykoncepcyjnymi? Dowiedz się więcej o interakcjach leków i ich działaniu na organizm ludzki.

Przeczytaj: Pigułki antykoncepcyjne a witamina C