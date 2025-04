Mówi się, że zdrowy senior wychodzi z gabinetu lekarskiego chory, ponieważ często wykrywane są u niego choroby związane z wiekiem. Wtedy schemat dnia zostaje nagle obciążony skomplikowanym schematem przyjmowanych tabletek. Zażywane liczne leki przynoszą ulgę, ale jeśli jest ich bardzo dużo, mogą stać się także powodem pomyłek i frustracji.

Pudełka, pudełeczka

Gdy wyjdziesz z gabinetu lekarskiego i zrealizujesz recepty wypisane przez lekarza, zawartość Twojego portfela może zmniejszyć się w zauważalny sposób. Nie martw się jednak - dzięki temu Twoja domowa apteczka wyposażona zostanie w leki, które zmniejszą ryzyko powikłań chorób przewlekłych oraz ochronią Twoje życie przed nagłą dekompensacją organizmu.

Po przyjściu do domu warto spisać wszystkie leki wraz z zaleceniami lekarza, a karteczkę przywiesić w ogólnie dostępnym miejscu. Drugą kopię trzymaj razem z dokumentacją medyczną tak, abyś w przypadku wizyty u innego lekarza mógł bez problemu podać nazwy stosowanych przez siebie leków. Postaraj się zapamiętać nazwy leków wraz z dawką substancji leczniczej w nich zawartej.

Rano, wieczór

Najprostszą metodą na regularne przyjmowanie leków jest zaopatrzenie się w pudełko, w którym codziennie lub raz na siedem dni uzupełnia się tabletki. Do odpowiednich przegródek - rano/południe/wieczór, poniedziałek/wtorek itd., wkłada się leki po wycięciu ich z fragmentem blistra, który je chroni. Nie wkładaj leków bezpośrednio wyciśniętych, ponieważ przy dostępie powietrza i wody mogą one zmodyfikować swój skład zanim zostaną zażyte.

Uważaj, by pudełko nie spadło i by leki się nie wymieszały. Pamiętaj, by sięgać do pudełka w odpowiednich porach dnia - w zależności od wskazań lekarza. Jeśli przyjmujesz dodatkowo leki wziewne lub zastrzyki, do pudełka dokładaj karteczki z nazwą leku i dawką - karteczka taka w dniu przyjęcia leku odpowiadać będzie odpowiedniej dawce. Jeśli schemat dawkowania Twoich leków jest niestandardowy (np. w ciągu kolejnych dni 3-3-2-0 tabletek), nie zapomnij o uwzględnieniu go, gdy będziesz uzupełniać pudełko.

Pomoc z zewnątrz?

Jeśli czujesz, że Twoja pamięć nie jest już najlepsza, w ostatnim czasie przegapiłeś kilkakrotnie dawkę leku lub też z innych względów nie dajesz rady przyjmować leków według zaleceń lekarza, poproś bliską Ci osobę o pomoc. Sprawniejszy współmałżonek, dojrzały potomek albo sąsiadka mogą również zadbać o Twe leczenie. Muszą oni jednak pamiętać, że należy dopilnować zażycia leku - w innym przypadku nawet najskrupulatniej przygotowana dawka tabletek czy leku wziewnego może zostać pominięta przez zapracowanego w ogródku seniora.

